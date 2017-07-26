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hisseleri Terim ile uçuşa geçti!

Giriş Tarihi: 26.7.2017 16:57 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 17:08
Galatasaray hisseleri Terim ile uçuşa geçti!

'in A Milli Takım'dan istifa haberi hisselerini uçurdu

Türkiye Futbol Direktörü karşılıklı anlaşarak Milli Takım'dan ayrıldı. Terim, Ağustos 2013'te Abdullah Avcı'nın yerine göreve getirilmişti.

İŞTE MİLLİ TAKIM KARNESİ

Terim, Milli Takım başında en fazla maça çıkan ve en fazla maç kazanan teknik direktör olarak veda etti. (135 maç 69 galibiyet, 34 beraberlik ve 32 mağlubiyet)

GALATASARAY HİSSELERİ FIRLADI!

Haberin duyulmasıyla birlikte hisselerinde sıçrama yaşandı.

Açıklama öncesi 6,90 liradan işlem gören hisseler yüzde 2.3 artarak 7,06 lira ile güniçi zirvesini gördü. 'da Galatasaray hisseleri yüzde 1.5'in üzerinde artıda seyrediyor.

TERİM GALATASARAY'IN BAŞINA GEÇECEK Mİ?

Terim'in A Milli Takım'daki görevini bırakmasının ardından Galatasaray'ın başına geçeceği yönünüde güçlü bir beklenti oluştu. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Ostersunds'a elenmiş ve teknik direktör Igor Tudor'un kulüpteki geleceği tatışmaya başlanmıştı.

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Galatasaray hisseleri Terim ile uçuşa geçti!
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