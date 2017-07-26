Kaçak sigara tüketimi azaldı

Tüfenkci, CHP'nin, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulan ve ele geçirilen ürünlere ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesini cevapladı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı da dahil olmak üzere tüm kaçakçılık türleriyle yoğun ve etkin bir şekilde mücadele edildiğine işaret eden Tüfenkci, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik denetim, kontrol ve operasyonların hem gümrüklü yer ve sahalarda hem de Türkiye sınırları içerisindeki diğer yerlerde yürütülmekte olduğunu vurguladı. Tüfenkci, ayrıca dedektör köpekler, araç takip sistemleri, bagaj x-rayleri, araç ve konteyner tarama sistemleri, mobil denetim cihazı gibi teknik donanımlar mücadelede etkin bir şekilde kullanıldığını bildirdi.

Tüfenkci, "2014 yılında ülkemizde kaçak sigara tüketiminin toplam tüketimdeki payı yaklaşık yüzde 21 iken 2016 yılında yaklaşık yüzde 7,5'e kadar gerilemiştir. Kaçak sigara tüketiminde gerçekleştirilen her yüzde 1'lik düşüşle yaklaşık 233 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçilmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Tüfenkci, verdiği yanıtta 1 Ocak 2015-30 Haziran 2017 tarihleri arasında Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulan ve ele geçirilen ürünlerin tür ve miktarlarına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, ele geçirilen ürünlerin değeri akaryakıtta, 2015 yılında 824 milyon 791 bin 954 TL, 2016 yılında 281 milyon 48 bin 74 TL, 2017 yılında 18 milyon 828 bin 778 TL, toplamda ise 1 milyar 124 milyon 668 bin 806 TL; Araçta, 2015 yılında 88 milyon 584 bin 836 TL, 2016 yılında 177 milyon 113 bin 552 TL, 2017 yılında 241 milyon 146 bin 777 TL, toplamda 506 milyon 845 bin 165 TL; Tütün, tütün mamulleri ve içki de 2015 yılında 102 milyon 470 bin 171 TL, 2016 yılında 113 milyon 55 bin 453 TL, 2017'de 88 milyon 65 bin 659 TL, toplamda 303 milyon 591 bin 283 TL oldu.

Uyuşturucu da ele geçirilen ürünlerin değeri, 2015 yılında 206 milyon 774 bin 451 TL, 2016 yılında 236 milyon 110 bin 652 TL, 2017 yılında 631 milyon 587 bin 373 TL, toplamda ise 1 milyar 74 milyon 472 bin 476 TL olurken, diğer kategorisinde ele geçirilen ürünlerin değeri ise 2015 yılında 1 milyar 465 milyon 177 bin 968 TL, 2016 yılında 1 milyar 825 milyon 659 bin 154 TL, 2017 yılında 432 milyon 243 bin 642 TL, toplamda 3 milyar 723 milyon 80 bin 764 TL oldu.

Verilere göre, ele geçirilen ürünlerin toplam değerleri ise 2015 yılında 2 milyar 687 milyon 799 bin 379 TL, 2016 yılında 2 milyar 632 milyon 986 bin 885 TL, 2017 yılında 1 milyar 411 milyon 872 bin 229 TL, toplamda ise 6 milyar 732 milyon 658 bin 494 TL olarak gerçekleşti.