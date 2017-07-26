Şimşek: Enflasyon yılı tek hane ile kapatacak

Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları;

-Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye raporunda olumlu değerlendirmeler var.

-Almanya bizim için en büyük ticari ortağımız

-Gerginliklerin ticaretimizi etkilememesi için çaba harcıyoruz

-Gönderilen listeyi geri çektik

-Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketleri, aynı zamanda Türk firmasıdır

-Yıl genelinde yüzde 5 gibi bir büyüme beklentisi var

-Türkiye'nin lig atlayabilmesi için yatırım ortamını iyileştirmemiz gerekiyor

-Kalıcı ferah artışı için fiyat istikrarını sağlamamız lazım.

-Türkiye'de faizler yüksek ve bu faizi tasarrufu artırarak düşürürüz

-İnşallah enflasyon yılı tek hane ile kapatacak

-Gıdada orta ve uzun vadede arz zincirini masaya yatırdık