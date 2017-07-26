Şimşek: Enflasyon yılı tek hane ile kapatacak

Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları;
-Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye raporunda olumlu değerlendirmeler var.
-Almanya bizim için en büyük ticari ortağımız
-Gerginliklerin ticaretimizi etkilememesi için çaba harcıyoruz
-Gönderilen listeyi geri çektik
-Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketleri, aynı zamanda Türk firmasıdır
-Yıl genelinde yüzde 5 gibi bir büyüme beklentisi var
-Türkiye'nin lig atlayabilmesi için yatırım ortamını iyileştirmemiz gerekiyor
-Kalıcı ferah artışı için fiyat istikrarını sağlamamız lazım.
-Türkiye'de faizler yüksek ve bu faizi tasarrufu artırarak düşürürüz
-İnşallah enflasyon yılı tek hane ile kapatacak
-Gıdada orta ve uzun vadede arz zincirini masaya yatırdık