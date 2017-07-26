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Şimşek: yılı tek hane ile kapatacak

Giriş Tarihi: 26.7.2017 14:29 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 14:58
Şimşek: Enflasyon yılı tek hane ile kapatacak

Başbakan Yardımcısı 'de gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek "İnşallah yılı tek hane ile kapatacak" dedi.

'in açıklamalarından satır başları;

-Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye raporunda olumlu değerlendirmeler var.

- bizim için en büyük ticari ortağımız

-Gerginliklerin ticaretimizi etkilememesi için çaba harcıyoruz

-Gönderilen listeyi geri çektik

-Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketleri, aynı zamanda Türk firmasıdır

-Yıl genelinde yüzde 5 gibi bir büyüme beklentisi var

-Türkiye'nin lig atlayabilmesi için yatırım ortamını iyileştirmemiz gerekiyor

-Kalıcı ferah artışı için fiyat istikrarını sağlamamız lazım.

-Türkiye'de ler yüksek ve bu faizi tasarrufu artırarak düşürürüz

-İnşallah yılı tek hane ile kapatacak

-Gıdada orta ve uzun vadede arz zincirini masaya yatırdık

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Şimşek: Enflasyon yılı tek hane ile kapatacak
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