Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, ekonomik ilişkilere yönelik tehditlerini sürdüren kara propaganda ile Alman şirketlere baskı yapan Almanya'ya "Bizi tehdit ederseniz siz kaybedersiniz" diye seslendi. Erdoğan, Alman firmaların politikacılardan daha akıllığı davrandığını, yatırımların kesintisiz sürdüğünü vurgulayarak, "Buyurun firmalara sorun. Bulabiliyorsanız getirin gereğini yapalım" dedi. Cumhurbaşkanı, AK Parti
grup toplantısında şu mesajları verdi:
BİR MARKA GİDER DİĞERİ GELİR
BEL ALTI VURUŞLAR:
Mücadeleyi delikanlıca yürütmüyorlar. İşe ekonomi başta olmak üzere diğer ilişkilere teşmil edip bel altı vuruşlarıyla gerçek tıynetlerini ifşa ediyorlar. Ne diyorlar; 'Bak artık yatırım yapmayız ha... Alman firmaları, şu ülkenin firmaları çekilir.' Bu gidiş hayra alamet değil. Biz bugüne kadar hiçbir ülkenin Türkiye'deki yatırımlarıyla ters bir ilişkiye girmedik.
YÜZ YILDIR TÜRKİYE'DELER:
Yüz yılı aşkın süredir Türkiye'de faaliyet gösteren Alman firmalar var. Bunların bir rahatsızlığı yok, iyi de kazanıyorlar. Kazankazan esasına göre çalışıyorlar. Zira artık dünyada marka yok, markalar var. Bir marka gidiyorsa bir başka alternatif marka geliyor veya anında aynı şekilde markalar geliyor. Artık dünya bunu yaşıyor.
KARA LİSTE YALANI: FETÖ
soruşturmalarıyla ilgili rutin bir işi büyütüp Alman firmalarıyla ilgili 'kara liste' oluşturulduğu iddiasına kadar vardılar. Meselenin ne olduğu kendilerine izah edildi. Yaşanan iletişim sorunları ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'deki Alman firmalarından hiçbiriyle ilgili ne bir soruşturma ne bir kovuşturma söz konusu değil. Bu bir yalandır, bu bir hedef saptırmadır. Şimdi 'Birlikte araştıralım' diyorlar. Buyurun araştırın, firmalarınıza sorun, nerede ne varmış? Eğer bulabiliyorsanız getirin bize gereğini yapalım.
FİRMALAR POLİTİKACIDAN AKILLI:
Yine de Alman politikacıların bu meseleyi tırmandırma eğiliminde oldukları anlaşılıyor. Buna karşılık bu ülkenin firmalarının politikacılarından daha akıllı, daha vizyon sahibi, daha ferasetli olduğunu görüyoruz.
YATIRIMLAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR:
İş dünyasından gelen sinyaller, mevcut faaliyetlerin ve yeni yatırımların kesintisiz sürdüğüne işaret ediyor. Dere yatağında akıyor, suyu yatağından saptırmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek.
YATIRIMA DAVET ETTİ
Avrupalı, Körfez, Güney ve Doğu Asya bölgelerindeki yatırımcılara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye tüm uluslararası normları karşılayan hukuk sistemi, yüksek kâr vadeden potansiyeli, aydınlık geleceğiyle buyurun sizleri de bekliyor. Ulaşımda, enerji
de, sanayide, teknolojide, müteahhitlikte, sağlıkta, eğitimde diğer tüm alanlarda ülkemizin tüm imkânları uluslararası yatırımcıların da emrindedir" değerlendirmesinde bulundu.
OHAL ŞİRKETLERE YÖNELİK DEĞİL
Türkiye'de Olağanüstü Hal
(OHAL
) uygulamasının
terör
örgütlerine yönelik
olduğunu anlatan
Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
"Şirketlere yönelik
değil. Buna
rağmen hâlâ bizi
tehdit etmekten
geri durmuyorlar.
Buradan açıkça
ifade ediyorum;
Türkiye'yi ambargo
tehditleriyle
korkutacağınızı
sanıyorsanız önce
kendinizin çok
daha büyük bir
bedeli göze almanız
gerekir" dedi.
Türkiye'yi bu tür
hamlelerle köşeye
sıkıştıramayacaklarını
anlatan
Erdoğan, savunma
sanayisindeki
gelişmelere dikkat
çekti.