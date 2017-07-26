Türk savunma şirketleri tırmanışta

Yenilikçi ve özgün ürünlerle sektörde rekabet gücünü ve ekonomik büyüklüklerini artırmayı hedefleyen yerli savunma sanayisi firmaları, elde ettikleri başarıları uluslararası değerlendirmelerde de tescilliyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100" listesindeki Türk şirketi sayısı bu yıl 3'e yükseldi.

Listeye 2006 verileriyle 93. sıradan giren, geçen yıl 58. olan ASELSAN, bu yıl 57. sıraya yükseldi. Yurt içinde ve yurt dışında üstlendiği projelerle performansını artıran ASELSAN, 2015'te 1 milyar 26 milyon dolar olan cirosunu, geçen yıl yüzde 17 artırarak 1 milyar 195 milyon dolara çıkardı.

ASELSAN, bu başarıyı askeri ve sivil haberleşme sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, elektro-optik sistemler, aviyonik sistemler, savunma ve silah sistemleri, komuta kontrol sistemleri, deniz sistemleri gibi alanlarda Ar-Ge'ye dayalı geliştirdiği ürün ve çözümlerle yakaladı.

ANKA insansız hava aracı, ATAK helikopteri ve HÜRKUŞ gibi yerli tasarım projelerini hayata geçiren, Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier ve Leonardo gibi lider uçak sanayi firmaları için üretimler yapan TUSAŞ ise 2011 verileriyle listeye ilk kez 83. sıradan giriş yapmıştı. Şirket, 2015'te 886 milyon dolara ulaşan cirosunu, geçen yıl yüzde 22 artırarak 1 milyar 84 milyon dolara çıkardı.

Bu gelişmeyle TUSAŞ'ın Defense News Top 100'deki sıralaması 72'ncilikten 61'inciliğe yükseldi.

ROKETSAN'IN BAŞARISI "GELİYORUM" DEDİ

"Roket ve füze sistemlerinde lider kuruluş olma" vizyonuyla hareket eden ROKETSAN da bu hedefe yenilikçi ve özgün ürünlerle ulaşmak için gösterdiği çabaların karşılığını aldı.

ROKETSAN, geçen yıl 364 milyon dolar ciroyla listeye ilk kez 98. sıradan girdi.

Yakın dönemde yakaladığı performansla bu başarının sinyallerini veren ROKETSAN, son 12-13 yılda ciro olarak yaklaşık 8 kat büyüdü. Ciroda ihracatın payı yıllara göre değişmekle birlikte son 3 yılın ortalaması yüzde 50'yi buldu. Şirket uzun vadede ihracatın en az yüzde 25-30 bandında olmasını hedefliyor.

Şirket, ürün ailesini geliştirilmesi ve dış pazarlarda elde ettiği başarıların bir sonucu olarak dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi arasında yerini aldı.

ROKETSAN, 2023 yılında milyar dolar mertebesinde ciroya ulaşmayı hedefliyor.

ÜRÜN AİLESİ DAHA DA GENİŞLEYECEK

Şirketin halen 25 civarında ürünü bulunuyor. Gelecek 6-7 yıl içinde bu ürünlere en az 20-25 ürün daha eklenmesi planlanıyor.

ROKETSAN'ın son dönemde dikkat çeken ürünleri arasında Kaan, TRG-300 Kaplan, TRG-122 füzeleri, Mini Akıllı Mühimmat MAM-C, lazer güdümlü füze Cirit, orta ve uzun menzilli tanksavar füzeleri UMTAS ve OMTAS, lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze L-UMTAS, SOM ve JSF uyumlu SOM-J hassas güdümlü stand-off mühimmatları, Hisar hava savunma füzeleri, Teber lazer güdüm kiti bulunuyor.

Defense News Top 100'ün ilk sırasında 43 milyar 468 milyon dolar ciroyla Lockheed Martin, ikinci sırasında 29 milyar 500 milyon dolarla Boeing, üçüncü sırasında 23 milyar 621 milyon dolarla BAE Systems yer aldı.