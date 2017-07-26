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Türkiye'nin üyeliği onaylandı

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 26.7.2017 10:22 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 10:35
Türkiye'nin ECLAC üyeliği onaylandı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler ve Karayipler Ekonomik Komisyonuna () üyeliğinin onaylanarak resmileştiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ve Karayipler Ekonomik Komisyonuna üyeliğinin dün 'ta yapılan Ekonomik ve Sosyal İşler Konseyi (EKOSOK) Toplantısında onaylanarak resmileşmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin çok boyutlu dış politikası çerçevesinde Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkilerini geliştirmeye önem verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Giderek olgunlaşan Latin Amerika ve Karayipler'e yönelik kapsamlı açılım stratejimiz, bölge ülkeleriyle ilişkilerimizin her alanda en yüksek düzeye çıkarılmasını ve bölgesel örgütlerle kurumsal ilişkiler tesis edilmesini amaçlamaktadır."

Açıklamada, EKOSOK'un kurduğu beş bölgesel komisyondan birisi olan 'ın temel amacının, Latin Amerika ülkelerinin gelişmelerine katkıda bulunmak ve ekonomik politikaları arasında uyum sağlamak olduğu vurgulanarak, ECLAC'ın, kurulduğu 1948 yılından beri Latin Amerika'nın kalkınması konusunda geliştirdiği stratejilerle bölgenin sanayileşmesine ve kapsayıcı şekilde büyümesine önemli katkılarda bulunduğu ifade edildi.

ERDOĞAN ŞİLİ ZİYARETİNDE BAŞVURMUŞTU

'ın 1 Şubat 2016'da Şili'ye yaptığı ziyaret sırasında Türkiye'nin bu örgüte üyelik başvurusunda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, Türkiye'nin ECLAC'a üyeliğinin 30 Ocak 2017'de ECLAC Genel Komite görüşmeleri sırasında kabul edildiği bildirildi.

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Türkiye'nin ECLAC üyeliği onaylandı
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