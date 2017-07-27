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Dev ihalede teklifler verildi

REUTERS

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 27.7.2017 12:53 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 14:34
Dev ihalede teklifler verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesine, 4 Alman şirketinin yanı sıra, Amerika, Çin, Danimarka merkezli rüzgar türbini üretiminde dünyada ilk 10'da yer alan şirketlerin de aralarında bulunduğu 8 konsorsiyum teklif verdi

'nın açtığı rüzgar YEKA ihalesine Alman Enercon, Limak ve Adnan Polat konsorsiyum olarak teklifini verdi.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "Alman Enercon, Limak ve Adnan Polat konsorsiyum olarak ihaleye katılmaya karar verdi ve teklifini Enerji Bakanlığı'na verdi" dedi.

Enerji Bakanlığı'nın, Türkiye'de kurulu rüzgar enerjisi üretim kapasitesini yüzde 17 artıracak olan ve yatırım tutarı 1 milyar dolar olarak hesaplanan 1,000 megawatt (MW) gücünde rüzgar santrali kurulum ve türbin üretimi projesinin ihalesi Ağustos ayında planlanıyor.

Reuters'a daha önce bilgi veren yetkililer, Alman Enercon'un Limak ve Adnan Polat ile, Alman Siemens'in Kalyon ve Türkerler ile, Çinli Goldwin'in Akfen ile, ABD'li General Electric'in Fina ile, Danimarkalı Vestas'ın Enerjisa ile, Alman Nordex'in Eksim ile ihale katılmasının planladığını kaydetmişlerdi.

Dev ihalede teklifler verildi

8 KONSORSİYUM TEKLİF VERDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesine, 4 Alman şirketinin yanı sıra, Amerika, Çin, Danimarka merkezli rüzgar türbini üretiminde dünyada ilk 10'da yer alan şirketlerin de aralarında bulunduğu 8 konsorsiyum teklif verdi

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Dev ihalede teklifler verildi
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