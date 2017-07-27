Dolar ne kadar? (27 Temmuz 2017)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından dolar/TL sakin seyrediyor.



Bankalararası piyasada dolar 3,53 civarında işlem görüyor. Euro 4,14'ün üzerinde hareket ediyor.



Fed son toplantısında politika faizini sabit tutarken, bilançosundaki trilyonlarca dolarlık tahvili elden çıkartmaya "görece yakın dönemde" başlayacağını belirtti.

Fed'in bu yıl bir kez daha faiz artırmayabileceği beklentisinin güçlenmesiyle küresel risk iştahındaki artışla dolar geriledi. Dolar hafta içinde 3,58'e kadar yaklaşmıştı.

GÖZLER MERKEZ'DE



Piyasaların gözü içeride Merkez Bankası'nın faiz toplantısında olacak. Faizde değişikliğe gidilmesi beklenmezken, enflasyon ve para politikasına yönelik mesajlar takip edilecek.