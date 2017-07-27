Ertem'den flaş borçlanma açıklaması

Ertem özel bir haber kanalının canlı yayınında Hazine'nin 2017 borçlanma tavanının 47.5 milyar TL olduğunu, bunun daha yukarı çıkarılmasının gerekliliğini hükümetin değerlendireceğini söyleyerek, "Bunun orta vadede makro ekonomik verilere, kur, enflasyon ve faizler tarafına olumsuz etkisi çok marjinal kalacağını düşünüyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu hafta yaptığı bir açıklamada Hazine'nin borçlanma ihtiyacının bütçe kanununda öngörülen limit içinde kalamayabileceğini, Hazine'nin piyasa yapıcılarıyla iletişim kurduğunu söyleyerek, "Bu sene reel ekonomiyi destek için bazı tedbirler ortaya konuldu, bu sene muhtemelen daha fazla borçlanacağız" dedi.

Yüksek faizin Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarında biri olduğunu, işsizlik ve enflasyonun da buna bağlı olduğunu söyleyen Ertem, "TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (AOFM) ile enflasyon arasındaki ilişkiye bakınca ciddi bir korelasyon göremiyoruz. Yani TCMB AOFM'yi yukarı çıkarınca enflasyonda bir müddet sonra düşüş oluyor mu bunu gözlemleyemiyoruz. Son 2-3 aydır AOFM ile enflasyon arasındaki korelasyon kopmuş durumda" dedi.

Ertem, şu anda enflasyonun aşağı indiği bir trend olduğunu, yalnızca faizleri yukarı çıkararak, TCMB daha yüksek fonlama maliyetleri arz ederek enflasyon meselesinin çözüleceği anlayışının artık çağdışı olduğunu söyledi