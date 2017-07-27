Fakıbaba'dan flaş kurbanlık açıklaması

Ahmet Eşref Fakıbaba, kurbanlık fiyatlarının normalleşmeye başladığını da dile getirdi.

"Fiyat söylemiyorum ama yavaş yavaş piyasanın oturduğunu görüyorum. Kurban Bayramı'nda hem üreticinin hem tüketicinin memnun olacağı bir şey planlıyoruz." diyen Fakıbaba, bu konuda da ciddi bir çalışma içerisinde olduklarına değindi.

Bakan Fakıbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben istiyorum ki hem üreten hem tüketen hem esnaf hem kasap hem bu işle uğraşan insanlar, gerçekten mutlu olsun ama bu işi bilmeyen, sadece parası olduğu için bu işe girip para kazanmak isteyenleri mutlaka elimine etmek zorundayız. Bu işi babadan, atadan meslek olarak yapan, sanayisini yapan, eti satan, tüketen insanlara saygımız var. İnanıyorum piyasa mutlaka oturacaktır."

Ahmet Eşref Fakıbaba, ayrıca mevsimlik tarım işçilerine yönelik projeler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, bu anlamda da ilgili bakanlarla söz konusu işçileri yerlerinde ziyaret edip, problemlerini çözmeye çalışacaklarını anlattı.

"HALKIN İÇİNDE OLACAĞIM"

Belediye başkanlığı döneminde olduğu gibi bakanlığı süresince de mümkün olduğunca problemleri halktan öğrenip, ona göre çözüm üretmeyi amaçladığını aktaran Fakıbaba, "Yine halkın arasında olacağız, mutlaka ahırlara gireceğim, çamur tarlalara basacağım. Tarım ve hayvancılık bakanı olup, sadece yansılarda onları seyretmek, algılamak mümkün değil. Onun için halkın problemi ancak onların arasında çözülür." şeklinde konuştu.