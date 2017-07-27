FETÖ’cü murakıplar üç maymunu oynadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndaki (BDDK) yapılanmasına ilişkin soruşturmada ilginç detaylar ortaya çıktı. FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından incelemeye alınan bu örgüte ait Bank Asya
'daki incelemeleri de FETÖ'cü murakıpların yaptığı belirlendi. BDDK'da daire başkanlarından tutuklu Oktay Çolak "Bu bankada FETÖ'nün herhangi bir faaliyetinin olup olmadığını bilmiyorum" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianameye, FETÖ şüphelisi BDDK görevlilerinin ifadeleri yansıdı. Kurumda Bankalar Yeminli Murakıbı ve Denetimden Sorumlu 3. Daire Başkanı olarak görev yapan Çolak, "Açığa alındığım 22.07.2016 tarihine kadar bankalar yeminli murakıbı olarak görev yaptım. Fatih Güneri, Emre Aksoy, Anıl Gök, Zafer Düzenli ve ismini şu an hatırlayamadığım birkaç murakıp ile birlikte Bank Asya'da görevlendirildik. Bu bankada FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün herhangi bir faaliyetinin olup olmadığını bilmiyorum" dedi.
Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı Fatih Öztürk ise FETÖ'ye ait Bakırköy FEM Dershanesi'nde üniversiteye hazırlandığını kabul ederek "Denetimden sorumlu daire başkanı olarak murakıpların bu şekilde kısa dönem için sorgu yapmalarının nedenini bilmiyorum. Özellikle 17-25 Aralık süreci öncesinde yoğun şekilde adı geçen şahısların hesaplarını herhangi bir görevlendirme olmaksızın ve herhangi bir değerlendirme raporuna konu edilmeksizin ne amaçla incelendiğini bilmiyorum" diye konuştu.
BANKA HESAPLARINA USULSÜZ SORGU
FETÖ'nün
BDDK imamı olduğu belirtilen Kaynak Holding Başkanı Naci Tosun'un yeğeni Utku Tosun da şu şekilde ifade verdi: "Murakıp, başmurakıp ve bankacılık uzmanlarının bu şekilde kısa dönem için sorgu yapmalarının nedenini bilmiyorum. BDDK çalışanlarını bu şekilde yönlendirdiğim onların usulsüz işlem yapmalarını koordine ettiğim iddiasını kabul etmiyorum. Görev yaptığım dönemde de banka görevlilerine bu şekilde talimat veren bir idareciye tanık olmadım."
Bankalar Yeminli Murakıbı Mustafa Birdişli ise savunmasında "Evimde bulunan iki dolar tamamen Amerika'dan kullandığım paradan kalan paralardır" diye konuştu. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen
ile eski BDDK görevlilerinin aralarında bulunduğu 31'i tutuklu, 2'si firari 33 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve onlarca yıla kadar hapis cezaları isteniyor. FETÖ'cü BDDK görevlilerinin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesine yakın isimler ile mega projelere imza atan iş adamlarına ait banka hesaplarını usulsüz sorguladıkları, elde ettikleri bilgileri de FETÖ'ye aktardıkları belirtildi.