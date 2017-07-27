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Her projeye karşı çıkan 'a gibi hamle!

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Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 27.7.2017 12:43 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 13:23
Her projeye karşı çıkan TMMOB'a tokat gibi hamle!

'nin çıkarlarına olan Her konuda karşı tavır sergileyen 'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gibi hamle geldi

Her yıl maden rezervlerinden raporlanması için yurt dışında milyonlarca dolar kaynak ayrılmasına karşı harekete geçen bakanlık, uluslararası standartların 'ye uyarlanması ve dünyada kabul görecek bir ulusal rezerv raporlama sistemi için harekete geçti.

TMMOB DAVET EDİLDİ AMA...

Raporlamada çatı örgüt ile çalıştay başlatan Bakanlık, 'u da davet etti. Bakanlık yetkilileri, bu raporlama sisteminin ve raporlama yapabilecek mühendisleri onaylayacak komisyonunun önemini TMMOB yöneticilerine anlattı. Ancak TMMOB bir kez daha milletin çıkarına olacak bir işte kendine yakışanı yaptı.

TÜRKİYE'YE GELMESİN DİYE LOBİ FAALİYETİ YÜRÜTTÜLER

Önce CRİSCO yetkililerinin Türkiye'ye gelmemeleri için lobicilik yaptılar. Ardından mecliste, bu düzenleme aleyhine mesai ortaya koydular.

Bu kadar önemli bir projede TMMOB'un yaptıkları karşısında bakanlık yetkilileri de komisyona seçilecek üyeleri TMMOB'un değil MİGEM bünyesinde kurulacak değerlendirme komitesinin önermesine karar verdi.

BAKAN İKİ KİŞİYİ KOMİSYON ÜYESİ SEÇECEK

Mühendislerden gelen başvuruları değerlendirecek olan komite 4 kişiyi komisyon için önerecek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da içlerinden iki kişiyi komisyon üyesi seçecek.

DEV İHALEDE TEKLİFLER VERİLDİ

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Her projeye karşı çıkan TMMOB'a tokat gibi hamle!
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