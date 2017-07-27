Kumkapı yeni çehreye kavuşuyor

İBB tarafından yapımı planlanan "Kumkapı Tekne Parkı Projesi" kapsamında rıhtım ve dalgakıran yenilenerek güçlendirilecek, dip taraması ve yüzer iskeleler yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun bulunup ÇED süreci başlatılan projeyle ilgili eleştiriler İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne iletilebilecek. İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre, proje çalışmalarının devam ettiği söz konusu tekne parkının, yeddi emin olarak da kullanılabileceği öğrenildi.

Kumkapı Balık Hali'nin 2 yıl önce Gürpınar'a taşınmasının ardından aynı bölgede bulunan Kumkapı Balıkçı Barınağı'nın önce marina yapılması planlanmış daha sonra vazgeçilmişti. Rıhtım, dalgakıran, dip taraması alanı ve yüzer iskeleleri için planlanan proje alanı 89 bin metrekare. Dalgalara karşı yenilenecek olan 600 metre uzunluğunda ve su seviyesinden 7 metre yüksekliğindeki dalgakıran için, 335 bin 550 ton dolgu yapılacak. Balıkçı tekneleri ve römorkörlerin daha iyi yanaşabilmesi için ayrıca yaklaşık 20 bin metrekarelik dip taraması ve yaklaşık 55 bin metreküp kazı düşünülüyor. Ayrıca barınak içine sahil hattına dikey konumda 2 adet 66 metrelik ve bir adet de 78 metrelik olmak üzere 3 yüzer iskele inşa edilecek.

12 AYDA İNŞA EDİLECEK

Kumkapı Tekne Parkı Projesi'nin inşaat aşaması yaklaşık 12 ay sürecek olup 100 kişi görev alacak. İşletme aşamasında yılda 12 ay hizmet verecek, 20 kişi görev alacak. Yapılacak hafriyat vb. her türlü faaliyet sırasında kültür ve tabiat varlığına rastlanması durumunda çalışma durdurulup, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne haber verilecek.