Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Genel beklenti Merkez Bankası'nın bu toplantısında faizlere dokunmayacağı yönünde. Ekonomistler enflasyonda görülen gerileme eğilimine karşın bankanın sıkı duruşunu koruyacağı görüşünde.

1- ENFLASYONDA TOPARLAMA EĞİLİMİ

Nisan ayında enflasyon yüzde 11,87 ile 9 yılın zirvesine çıkmıştı. Mayıs ayında enflasyon bu zirveden gerilemiş, Haziran ayında ise gerileme eğilimini devam ettirmişti. Bu durum Merkez Bankası'nın para politikasında elini rahatlatan bir imkan olarak değerlendirilmişti.

Bununla birlikte enflasyon beklentilerinde de gerileme eğilimi izlendi. TCMB Beklenti Anketi'nin Temmuz versiyonuna göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,49 oldu. Mayıs'ta yüzde 9,53 çıkan beklenti, Haziran'da yüzde 9,55'ti. Beklenti en son Nisan'da yüzde 9,5'in altında, yüzde 9,28'di.

Bu toplantıda pas geçmesinin en yüksek olasılık gibi göründüğünü söyleyen ekonomist Haluk Bürümcekçi, ancak genel beklentiye paralel olarak 3 Ağustos'ta açıklanacak temmuz ayı manşet enflasyonunun lehteki baz etkileri nedeniyle tek haneye doğru yaklaşmasının söz konusu olabileceğinden, TCMB'nin takip eden dönemde ortalama fonlama maliyeti ile enflasyon arasında açılan makası koruma eğiliminde olup olmayacağının bu toplantıda alınan karardan belki de daha önemli olacağını vurguladı.

2- BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Ekonomistlerin beklentileri TCMB'nin bu toplantıyı pas geçeceği fikrinde birleşiyor.

BloombergHT Araştırma Servisi'nin hazırladığı ankete göre medyan beklenti Geç Likidite Penceresi dahil olmak üzere faizlerde değişiklik olmaması yönünde. Ankete 6 yabancı, 11 yerli kurum olmak üzere toplamda 17 kurum cevap verdi.

Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu koruyacağını düşünen ekonomistler PPK'nın kredibilitesini dikkate alarak karar alacağını belirtti. Deutsche Bank Ekonomisti Kubilay Öztürk, "Enflasyon beklentilerindeki yukarı yönelim, güçlü ekonomik aktivite, mevcut enflasyonun yüksek seviyelerde olması, PPK'nın kredibilitesini geri kazanma eğilimi ve mevduat faizlerinde yakın zamandaki düşüş gibi etkenlerin tamamı Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısında gevşeme olmayacağına yönelik argümanlar olarak sunulabilir" değerlendirmesini yaptı.

3- MEVCUT GÖRÜNÜM

TCMB son olarak Nisan'da enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla geç likidite penceresi (GLP) faizini 50 baz puan artırarak yüzde 12,25'e yükseltmişti.

Enflasyonda yükselişin belirginleşmesinden bu yana geç likidite penceresi (GLP) faizini para politikasında ana fonlama Enstrümanı olarak kullanan TCMB, GLP faiz oranını kullanarak piyasaya uyguladığı faizi belirliyor.

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TCMB'nin uyguladığı likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ve yılın başlarında yüzde 8.30'lu seviyelerde olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 11,95 civarında seyrini sürdürüyor.

TCMB politika faizini yüzde 8, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borç alma faizini yüzde 7,25, koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizi yüzde 9,25 seviyesinde bulunuyor.

4- FED VE AMB'DEN GELEN SİNYALLER

TCMB öncesinde küresel merkez bankalarının gündemi de önem arz ediyor. Fed, dün akşam açıkladığı kararında faizleri sabit tutarken, bilanço küçültmeye görece yakın zamanda başlanacağını belirtti, oldukça güvercin bir dil kullandığı görüldü.

Ziraat Bankası ekonomisti Bora Tamer Yılmaz da küresel anlamda temmuz-ağustos döneminin merkez bankaları ve piyasa arasında etkileşim süreci şeklinde geçeceğini ifade etti.

Sonbaharda Fed'in bilançosunu küçültmeye başlaması ve ECB'nin de para politikasını normalleştirmeye başlamasının öngörüldüğünü belirten Yılmaz, "Majör merkez bankaları, uygulama öncesinde önümüzdeki dönem planları ile ilgili piyasayı mümkün olduğunca sözle yönlendirmeye çalışacaklardır. Özellikle ağustos ayı sonundaki Fed'in ev sahipliğinde gerçekleşen Jackson Hole sempozyumu karar vericiler ve piyasa arasındaki iletişim açısından önemli bir fırsat." dedi.