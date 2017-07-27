Son dakika...Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

TCMB açıkladığı kararında, yüzde 8 olan politika faizini, yüzde 7,25 olan faiz koridorunun alt bandını ve yüzde 9,25 olan faiz koridorunun üst bandını sabit tuttu. Banka Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranı da yüzde 12,25 olarak bıraktı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir. İç talepte iyileşme gözlenirken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyet gücünü korumaktadır. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU KORUNACAK"



Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen, enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır. Bu çerçevede kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir."