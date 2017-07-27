Türk firmaları savunmada ilk 50 yolunda

Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketi sayısı 3'e yükseldi. Listeye 2006 verileriyle 93'üncü sıradan giren, geçen yıl da 58'inci olan ASELSAN
, bu yıl 57'inci sıraya yükseldi. Yurtiçi ve yurtdışında üstlendiği projelerle performansını artıran ASELSAN, 2015'te 1 milyar 26 milyon dolar olan cirosunu, geçen yıl yüzde 17 artırarak 1 milyar 195 milyon dolara çıkardı. ANKA insansız hava aracı
, ATAK helikopteri ve HÜRKUŞ gibi yerli tasarım projelerini hayata geçiren, Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman
, Bombardier ve Leonardo gibi uçak sanayi firmaları için üretimler yapan TUSAŞ ise 72'ncilikten 61'inciliğe yükseldi. ROKETSAN
da bu yıl ilk kez 98'inci sıradan girdi. Öte yandan ASELSAN ile Roketsan arasında UMTAS Kızılötesi Arayıcı Başlık tedariki ile ilgili, toplam bedeli 24 milyon 565 bin euro olan sözleşme imzalandı.