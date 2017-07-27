Türk Telekom’dan 890 milyonluk rekor kâr

Türk Telekom
2017 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 2017'nin ilk altı ayında çift haneli büyüyen Türk Telekom, 8.8 milyar gelir elde ederken, yılın ilk üç ayında yüzde 13.3 büyüme ile 4.3 milyar lira gelir elde etti. Şirketin ikinci çeyrek geliri yüzde 14.2'lik büyüme ile 4.5 milyar liranın üzerine çıktı. 2008'deki halka arzdan bu yana en büyük gelir artışını yaşayan Türk Telekom'un ikinci çeyrek net kârı da geçen yılın aynı dönemine göre 3.5 katına çıkarak 890 milyon liraya yükseldi.
BÜYÜMEYİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİK
Şirketin konsolide vergi öncesi kârı ise Nisan- Haziran 2017 döneminde, 2008'deki halka arzdan bu yana yıllık yüzde 30 artışla 1.7 milyar liraya çıkarken, 2017 ikinci çeyrekte faaliyet kârı da yüzde 50 artışla 939 milyon liraya ulaştı. Böylece Türk Telekom 2017 büyüme öngörülerini yukarı yönlü revize etti. Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany
, Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmelere paralel olarak, geçen yılki marka birleşmesiyle daha da dinamikleşen Türk Telekom'un yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdüğünü belirterek, "İkinci çeyrekte hedeflerimizin üstüne çıkarak olağanüstü operasyonel ve finansal sonuçlar elde ettik. Bu olağanüstü performans ve Türkiye ekonomisine olan inancımızın ışığında Türk Telekom olarak 2017 yılı için büyüme öngörülerimizi yukarı yönlü revize ettik" diye konuştu. Grup bünyesindeki tüm markaların tek çatı altında toplanmasıyla oluşan sinerji ve verimlilik artışının büyüme öngörüsünü artırdığını dile getiren Doany, "Yıllık büyüme öngörümüzü yüzde 8-9 seviyesinden yüzde 10-11 seviyesine çıkarıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bu revizyon kapsamında Türk Telekom'un 2017 için FAVÖK beklentisinin de 5.8-6 milyar liradan 6.3- 6.4 milyar liraya yükseltildiğini bildiren Doany, 2017 yatırım planlarını 3 milyar liradan 3.3 milyar liraya çıkardıklarını aktardı.
ABONE SAYIMIZ 39.6 MİLYONA ULAŞTI
Doany, LTE spektrum ödemesi hariç tutulduğunda grup olarak 2017 ikinci çeyrekte 545 milyon lira yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini belirterek, inovasyon ve yatırım odaklı tutumlarının devam edeceğini, 5G ve yeni nesil teknolojilere yönelik çalışmaların yanı sıra kurumsal girişim sermayesi mantığı ile inovatif girişimlere de yatırım yapmaya odaklanacaklarını ifade etti. Doany, ikinci çeyrekte Türk Telekom'un toplam abone sayısının çeyreklik bazda 350 binlik net artış ile 39.6 milyona ulaştığını kaydetti. Doany şöyle konuştu: "2017'nin ikinci çeyreği itibarıyla, sabit genişbant abonelerinin sayısı 188 bin artışla 9.1 milyona ulaştı. Bu dönemde fiber abone sayımız 2.3 milyona çıktı. 2017 yılı TV segmenti için de oldukça başarılı bir dönem oldu. 179 bin yeni abone kazanımı sağladığımız 2017 ikinci çeyreğinde 2016'nın ikinci çeyreğinin 6 katı kadar yeni TV abonesi ekledik. Böylece toplam TV abone sayımızı 2.3 mil- Paul Doany yona yükselttik."