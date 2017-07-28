Bakan Albayrak'tan flaş mesajlar!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında enerji alanında çalışma yapan üniversite yöneticileri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.





Bakan Albayrak toplantı sonrası Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.





Bakan Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde;

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında enerji alanında çalışma yapan üniversite yöneticileri ile istişare toplantısı gerçekleştirdik.

Enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi stratejimizde üniversiteler en önemli destek noktalarımızdan birisi olacak.

Sadece kaynakta değil, teknolojide de dışa bağımlılığı bitirmek için, emek sarfeden her türlü girişimin en büyük destekçisi olacağız.

Üniversitelerimizin ürettiği bilime pratik alanda yer açarak, Türkiye'ye enerji teknolojilerinde büyük bir rekabet üstünlüğü kazandıracağız.



İŞTE BAKAN ALBAYRAK'IN O TWEETLERİ







