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Bakan Albayrak'tan flaş mesajlar!

Giriş Tarihi: 28.7.2017 22:23 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 22:39
Bakan Albayrak'tan flaş mesajlar!

, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında enerji alanında çalışma yapan üniversite yöneticileri ile istişare toplantısı sonrası önemli mesajlar verdi. Albayrak, "Sadece kaynakta değil, teknolojide de dışa bağımlılığı bitirmek için, emek sarfeden her türlü girişimin en büyük destekçisi olacağız" dedi.

, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında enerji alanında çalışma yapan üniversite yöneticileri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Albayrak toplantı sonrası Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde;

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında enerji alanında çalışma yapan üniversite yöneticileri ile istişare toplantısı gerçekleştirdik.

Enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi stratejimizde üniversiteler en önemli destek noktalarımızdan birisi olacak.

Sadece kaynakta değil, teknolojide de dışa bağımlılığı bitirmek için, emek sarfeden her türlü girişimin en büyük destekçisi olacağız.

Üniversitelerimizin ürettiği bilime pratik alanda yer açarak, Türkiye'ye enerji teknolojilerinde büyük bir rekabet üstünlüğü kazandıracağız.

İŞTE BAKAN ALBAYRAK'IN O TWEETLERİ



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Bakan Albayrak'tan flaş mesajlar!
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