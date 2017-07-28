Türkiye, İngilizler için cazip ülke

Guardian'ın bugünkü sayısındaki Nick Fletcher imzalı haberin başlığı, "Türkiye ve Yunanistan, Thomas Cook'un yaz satışlarını canlandırdı".

Thomas Cook'tan yapılan açıklamaya göre bu yıl şirket üzerinden Türkiye'deki tatil beldelerine yapılan yaz rezervasyonlarının oranı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 11 arttı. Aynı oran Yunanistan için ise yüzde 22.

'TÜRKİYE ÇOK İYİ HİZMET VERİYOR'

Seyahat şirketinin yönetim kurulu başkanı Peter Fankhauser, Türkiye'nin özellikle ödenilen ücrete kıyasla çok iyi hizmet verilen bir ülke olduğunu söylemişti.

"DARBE GİRİŞİMİ SONRASI TURİST SAYISI AZALMIŞTI"

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Guardian'daki haberde ise geçen yılki başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye'ye giden İngiliz turistlerin sayısının azaldığı belirtiliyor ve Thomas Cook'un da o dönemde Türkiye'deki tatil rezervasyonlarını iptal edenlerden para almadığı hatırlatılıyor.

"İNGİLİZ TURİSTLER İÇİN YENİDEN CAZİP"

Guardian'daki haberde ise geçen yılki darbe girişiminin ardından Türkiye'ye giden İngiliz turistlerin sayısının azaldığı belirtiliyor ve Thomas Cook'un da o dönemde Türkiye'deki tatil rezervasyonlarını iptal edenlerden para almadığı hatırlatılıyor.

Haberde, Ankara ile Berlin arasındaki gerilim ve Almanya'nın vatandaşlarına seyahat uyarılarına karşın, Türkiye'nin İngiliz turistler için yeniden cazip bir seçenek olduğu aktarılıyor.