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Yenilenebilir enerjiye destek geliyor!

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 28.7.2017 10:46
Yenilenebilir enerjiye destek geliyor!

nca, yenilenebilir enerji kaynaklarında yerli katkı desteğinin, lisansta bulunan ilk kurulu gücün tamamının işletmeye girmesi halinde bu tarihten itibaren, kısmen işletmeye alınması halinde ise Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'na () katıldığı tarihten itibaren başlatılmasına karar verildi.

Bakanlığın, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yerli katkı ilave fiyatından faydalanmak isteyen başvuru sahiplerine ödenecek fiyatın, lisansta bulunan ilk kurulu gücün tamamının işletmeye girmesi halinde işletmeye girdiği tarihten itibaren, kısmen işletmeye alınması halinde ise 'e katıldığı tarihten itibaren başlatılmasına karar verildi. Ayrıca, yerli katkı ilave fiyatı hesaplama formülü sektörle paylaşıldı.

Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi başlığında yer alan "kule bağlantı elemanları" bütünleştirici parçasının kule parçalarını birbirine bağlamada kullanılan bağlantı elemanları (kule-kule) için yerli imalat şartının 1 Ocak 2018'e kadar aranmayacağı da kararlaştırıldı.

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Yenilenebilir enerjiye destek geliyor!
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