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ne kadar? ne kadar?

Giriş Tarihi: 29.7.2017 09:42 Güncelleme Tarihi: 29.7.2017 09:55
Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

ayın son hafta sonuna nasıl başladı? fiyatları 29 Temmuz Cumartesi gününe nasıl başladı? Vatandaşlar ve yatırımcılar büyük bir merakla ne kadar? ? sorusunun yanıtlarını arıyor. Düğün mevsiminin de başlamasıyla hediyelik olarak nitelendirilen altının fiyatı yatırımcıyı olduğu kadar vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. ? ne kadar? gibi soruların yanıtlarını özel olarak hazırladığımız haberimizde bulabilirsiniz. (28.07.2017 altın fiyatları)

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ülkemizde yaz düğünleri başladı. Vatandaşlarımız, düğünlerde ve nişanlarda hediye olarak düşündüğü ın fiyatlarını da yakından takip ediyor. Altının gramı ne kadar? Yatırım olarak da değerlendirilen altının fiyatları ve 'daki gelişmeler sürekli araştırılan konuların başında geliyor. ne kadar? ne kadar? gibi soruların yanıtlarını sizler için haberimizde derledik. (28.07.2017 altın fiyatları)

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ 229.9093

SATIŞ 235,1212

YARIM ALTIN

ALIŞ 458,3816

SATIŞ 470,2424

TAM ALTIN

ALIŞ 919,6371

SATIŞ 937,6086

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ 946,0000

SATIŞ 956,0000

ONS

ALIŞ 1.269,4100

SATIŞ 1.269,8900

GRAM ALTIN

ALIŞ 143,8966

SATIŞ 144,1552

ATA ALTIN

ALIŞ 948,3758

SATIŞ 972,1218

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. nın dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
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