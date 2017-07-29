Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ülkemizde yaz düğünleri başladı. Vatandaşlarımız, düğünlerde ve nişanlarda hediye olarak düşündüğü altının fiyatlarını da yakından takip ediyor. Altının gramı ne kadar? Yatırım olarak da değerlendirilen altının fiyatları ve Kapalıçarşı'daki gelişmeler sürekli araştırılan konuların başında geliyor. Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? gibi soruların yanıtlarını sizler için haberimizde derledik. (28.07.2017 altın fiyatları)
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ 229.9093
SATIŞ 235,1212
YARIM ALTIN
ALIŞ 458,3816
SATIŞ 470,2424
TAM ALTIN
ALIŞ 919,6371
SATIŞ 937,6086
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ 946,0000
SATIŞ 956,0000
ONS
ALIŞ 1.269,4100
SATIŞ 1.269,8900
GRAM ALTIN
ALIŞ 143,8966
SATIŞ 144,1552
ATA ALTIN
ALIŞ 948,3758
SATIŞ 972,1218
ÇEYREK ALTIN NEDİR?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.