Bakan Albayrak müjdeyi verdi

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
maden sektörü ile ilgili bir dizi açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak
en az enerji kadar maden sektörünü de önemsediklerini ve maden sektörünün gelişmesi için önemli atılımların atılacağının sinyanllerini verdi.
Bakan Albayrak maden sektörü ile ilgili bir müjdeyi açıkladı. Maden sektöründe kaza
ların ve ölümlerin önüne geçebilmek için 'Maden Güvenlik Kurumu
'nu açacaklarını duyurdu.
BAKAN ALBAYRAK'IN O AÇIKLAMALARI:
Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında maden sektörü istişare toplantılarımızı yaptık. En az enerji kadar madenciliği de önemsiyoruz.
Hammadde ihracat
ına dayalı anlayıştan, ürün geliştirme ve daha fazla katma değer sağlayacak yeni madencilik modeline geçmek için hazırız.
Bu modelde kırmızı çizgilerimizden biri "İş sağlığı ve güvenliği" olacak.Bunun için müstakil kurum olan "Maden Güvenlik Kurumu"nu kuruyoruz.
En modern yöntemlerle, düzenli ve daha sık denetimlerle madencilikte artık "güvenlik kültürü" oluşturacağız.
Yeni iş ve finansman modelleri ile maden sektörümüzün güçlenerek, dünya ile rekabet edebilecek bir yapıya kavuşmasını sağlayacağız.