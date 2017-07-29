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müjdeyi verdi

Giriş Tarihi: 29.7.2017 20:46 Güncelleme Tarihi: 29.7.2017 20:53
Bakan Albayrak müjdeyi verdi

ve Tabii Kaynaklar Bakanı maden sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Bu modelde kırmızı çizgilerimizden biri "İş sağlığı ve güvenliği" olacak. Bunun için müstakil kurum olan ""nu kuruyoruz" dedi.

ve Tabii Kaynaklar Bakanı maden sektörü ile ilgili bir dizi açıklamalarda bulundu. en az enerji kadar maden sektörünü de önemsediklerini ve maden sektörünün gelişmesi için önemli atılımların atılacağının sinyanllerini verdi.

Bakan Albayrak maden sektörü ile ilgili bir müjdeyi açıkladı. Maden sektöründe ların ve ölümlerin önüne geçebilmek için ''nu açacaklarını duyurdu.

BAKAN ALBAYRAK'IN O AÇIKLAMALARI:

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında maden sektörü istişare toplantılarımızı yaptık. En az enerji kadar madenciliği de önemsiyoruz.

Hammadde ına dayalı anlayıştan, ürün geliştirme ve daha fazla katma değer sağlayacak yeni madencilik modeline geçmek için hazırız.

Bu modelde kırmızı çizgilerimizden biri "İş sağlığı ve güvenliği" olacak.Bunun için müstakil kurum olan "Maden Güvenlik Kurumu"nu kuruyoruz.

En modern yöntemlerle, düzenli ve daha sık denetimlerle madencilikte artık "güvenlik kültürü" oluşturacağız.

Yeni iş ve finansman modelleri ile maden sektörümüzün güçlenerek, dünya ile rekabet edebilecek bir yapıya kavuşmasını sağlayacağız.





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Bakan Albayrak müjdeyi verdi
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