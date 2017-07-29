Ekonomiye güven 3.5 yılın zirvesinde

Hükümetin almış olduğu tedbirlerin etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 ile OECD ve AB ortalamasının iki katından fazla büyüyen, bu performansı ile de yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelen Türkiye ekonomisine güven her geçen gün yükseliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK
) tarafından dün açıklanan verilere göre, büyümenin öncü göstergelerinden olan ekonomik güven endeksi, temmuz ayında hazirana göre yüzde 4.5 oranında artarak 98.9 değerinden 103.4 ile 3.5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
PERAKENDE SIRTLADI
Endeksteki artış, perakende ticaret sektörü, hizmet sektörü ve tüketici güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Öte yandan Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline gelen konut sektöründe de fiyat artışları devam ediyor. Merkez Bankası'nın Konut Fiyat Endeksi
'ne göre, endeks mayısta nisana göre yüzde 1.14, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 12.58 yükseldi. Hedonik konut fiyat endeksi ise mayıs ayında, yüzde 1.16 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.96 arttı.