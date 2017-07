Oto tamircileri coştu 1 gamze 100 lira!

İstanbul'da geçen gün akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı ve kuvvetli fırtına yüzlerce araçta maddi hasara yol açtı. Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinin çarpması sonucu camları kırılan ve kaportasında 'gamze' (göçme) oluşan otomobiller, Oto Sanayi'de tamir için sıraya girdi. Araçlarını tamir ettirmeye çalışan sürücüler ise en erken eylül ayına randevu alabiliyor.



Tamirciler, dolunun oluşturduğu her bir 'gamze'nin 100 TL'ye düzeltildiğini belirtirken, bazı otomobillerdeki gamze masrafının 5-10 bin lirayı bulduğu ifade edildi. Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinden camları kırılan ve kaportalarında göçükler (gamze) oluşan araç sahipleri ilk iş olarak Maslak'taki Atatürk Oto Sanayii'ne koşarken, oto kaportacılarının ve camcıların önünde sıraya giren vatandaşlar araçlarını tamir ettirmek için gün almaya çalıştı. Özellikle de camları kırılan araç sahipleri cam bulma konusunda sıkıntı yaşıyor.

KAPORTA İÇİN EYLÜL'E RANDEVU



Oto tamircileri, tamir için gelen hasarlı araçlara müdahale etmekte güçlük çekince, kayıt oluşturarak gün vermeye başladı. İlk olarak acil müdahale gerektiren araçları kabul eden tamirciler, diğer kaporta hasarları için ise eylül ayına randevu vermeye başladı.



Eşinin kullandığı lüks araçla Kadıköy'de dolu yağmuruna yakalanan Can Özkan da, kaporta hasarı için en erken 1 ay sonraya gün alabildiğini söyledi. Dolu yağışı başlar başlamaz hemen benzinciye sığındıklarını anlatan Özkan, bununla atlattıkları için şanslı olduklarını söyledi.



5-10 BİN LİRA ALTINDA HASAR YOK



Dolunun otomobillerde oluşturduğu hasarın maliyeti de oldukça yüksek. Her bir gamze için ödenecek miktar 100 TL. Bazı otomobillerdeki hasarın ortaya çıkan tamir masrafları da dudak uçuklattı. Oto tamircisi Burak Özkan, gelen araçlara yetişemediklerini belirterek; "Sigorta işi yapanların işi gerçekten çok zor. Bize gelen araçlara en az 1 ay sonrasına gün veriyoruz. Her bir gamzenin düzeltilme maliyeti 100 TL. Bazı araçlarda çok fazla gamze var. Masraflar ise ortalama 5-10 bin TL civarında. Kaskosu olanlar sigorta şirketlerine ulaşarak bize geliyor" dedi.