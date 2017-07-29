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'nin Türkiye’de başka bir eşi yok

İHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 29.7.2017 13:15 Güncelleme Tarihi: 29.7.2017 13:18
Zigana Tüneli'nin Türkiye’de başka bir eşi yok

Antik çağlardan beri ticaret yolları üzerindeki en önemli geçitlerden olan Zigana Dağı geçidinde 1987 yılında dönemin Başbakanı merhum Turgut Özal tarafından hizmete açılan 'nin iç Aydınlatması tünelin girişinden yarıya kadar Gümüşhane Çoruh , yarıdan sonrası Trabzon EDAŞ tarafından aydınlatılıyor. Tünelin her iki ucunda da kurulu bulunan ayrı trafolardan beslenen elektrikle aydınlatılan tünel, bazı günler meydana gelen arızalar nedeniyle yarısı aydınlık yarısı da karanlık duruma düşebiliyor.

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Zigana Tüneli'nin Türkiye’de başka bir eşi yok
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