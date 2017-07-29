Zigana Tüneli'nin Türkiye’de başka bir eşi yok

Antik çağlardan beri ticaret yolları üzerindeki en önemli geçitlerden olan Zigana Dağı geçidinde 1987 yılında dönemin Başbakanı merhum Turgut Özal tarafından hizmete açılan Zigana Tüneli'nin iç Aydınlatması tünelin Gümüşhane girişinden yarıya kadar Gümüşhane Çoruh EDAŞ, yarıdan sonrası Trabzon EDAŞ tarafından aydınlatılıyor. Tünelin her iki ucunda da kurulu bulunan ayrı trafolardan beslenen elektrikle aydınlatılan tünel, bazı günler meydana gelen arızalar nedeniyle yarısı aydınlık yarısı da karanlık duruma düşebiliyor.