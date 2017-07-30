38 ayın en yüksek yabancı girişi

Başta büyüme ve işsizlik
olmak üzere ekonomideki başarılı performansını, her türlü saldırıya rağmen sürdüren Türkiye, yab
ancı yatırımcıların akınına uğruyor. Hükümetin ekonomiyi canlandırma adına attığı adımların sonuç vermesiyle birlikte yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 ile OECD ve AB ortalamasının iki katı büyüyen Türkiye'ye gerek portföy yatırımları gerekse doğrudan sermaye anlamda yabancı girişi hızlanarak devam ediyor. Bu yılın ilk 7 ayında portföy yatırımları yoluyla gelen net yabancı para, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 105 oranında artarak 8 milyar 555 milyon dolara yükseldi.
TAHVİL-BONOYA HÜCUM
Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, 14-21 Temmuz haftasında piyasalara net yabancı girişi 2 milyar 150 milyon dolara fırladı. Tahvil-bono piyasasına 1 milyar 880 milyon dolarla 30 Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek yabancı girişi gerçekleşti. 2016 yılının tamamında tahvil-bonoda 823 milyon dolar olan yabancının net alımı, bu yılın 29 haftalık döneminde 5 milyar 806 milyon dolara ulaştı. Tahvil piyasasında yabancı payı yüzde 21.5'ten 22.5'e yükseldi. Yabancının tahvil-bono portföyünün büyüklüğü de 33 milyar 448 milyon dolarla 4 Kasım 2016'dan bu yanaki en yüksek seviyeye çıktı.
BORSAYI UÇURDULAR
Borsa İstanbul
, 2017'de yüzde 37.8 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası olurken, bu performansın altında da yabancıların imzası bulunuyor. Hisse senedi piyasasında 14-21 Temmuz tarihleri arasında haftada 251 milyon dolarlık net alım yapıldı. Geçen yılın tamamında 629 milyon dolar olan net alım, bu yılın 7 aylık döneminde 2 milyar 750 milyon dolara çıktı. Hisse portföylerinin büyüklüğü de 52.1 milyar dolarla 10 Temmuz 2015'ten bu yanaki en yüksek seviyeye ulaştı.