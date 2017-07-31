Altın fiyatları yükselişte! Çeyrek altın ne kadar?

Mevsimin yaza dönmesiyle ülkemizde yaz düğünleri sezonu da başladı. Altın fiyatları birçok kişi için önem taşıyor. Vatandaşlarımız, düğünlerde ve nişanlarda hediye olarak düşündüğü altının fiyatlarını da yakından takip ediyor. Altının gramı ne kadar? Yatırım olarak da değerlendirilen altının fiyatları ve Kapalıçarşı'daki gelişmeler sürekli araştırılan konuların başında geliyor. Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? gibi soruların yanıtlarını sizler için haberimizde derledik. (31.07.2017 altın fiyatları)

Yaz sezonuyla birlikte altın fiyatları yatırımcısı tarafından daha yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da gram 144,16 liradan çeyrek ise 235,12 liradan değer buluyor. Peki altın piyasasıyla ilgili uzmanların yorumları neler? İşte piyasalarla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımında yavaş gideceği beklentisinin doları zayıflatmasının etkisi ile Şubat ayından bu yana en büyük aylık kazancına yöneldi ve altı haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesi yakınında seyrediyor.

Altının onsu bu ay yüzde 2.2 yükseldi ve bu, Şubat ayındaki yüzde 3.1'lik artıştan bu yana en yüksek değer kazancını işaret ediyor.

Metal ons başına 1,271.23 dolar ile 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra fazla değişmeyerek 1,269.10 dolarda kaldı.

Guotai Junan Futures, bilgilendirme notunda, "ABD GSYH büyüme verisi beklenenden zayıf çıktı ve enflasyondaki durgun seyir sürüyor. Bu durum Fed'in faiz artırımı beklentilerini zayıflatıyor," dedi ve "Altın ın kısa vadede daha da yükselme potansiyeli var" şeklinde görüş bildirdi.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi Cuma günü, ABD'de büyümenin 2. çeyrekte beklenenden düşük çıktığını gösteren verinin ardından, Mayıs 2016'dan bu yana en düşük seviyesinden kapandı. Endeks bu ay yüzde 2.2 düştü ve üst üste beşinci ayı da kayıpla geçmeye yöneldi.

ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 2.7 büyümesi beklenirken yüzde 2.6 büyüdü.

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ 230,3048

SATIŞ 235,5253

YARIM ALTIN

ALIŞ 459,1702

SATIŞ 471,0507

TAM ALTIN

ALIŞ 921,2192

SATIŞ 939,2203

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ 956,0000

SATIŞ 965,0000

ONS

ALIŞ 1.267,8200

SATIŞ 1.268,2700

GRAM ALTIN

ALIŞ 143,9284

SATIŞ 144,0243

ATA ALTIN

ALIŞ 950,0073

SATIŞ 973,7929