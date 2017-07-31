Bankacılık sektörü net karı ilk yarıda 25,4 milyar lira

Buna göre bankaların karı Ocak-Haziran döneminde 25 milyar 355 milyon TL oldu. Bu rakam önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışa işaret ediyor.

Aylıkta ise Mayıs'taki yüzde 12 düşüş ardından yüzde 11,8 artış var. Haziran'da bankaların karı 4,18 milyar TL.

KREDİ HACMİ ARTTI

Aynı dönemde krediler ise 1,89 trilyon liradan 1,92 trilyon liraya ulaştı. 2017'nin ilk 6 ayında krediler 2016'nın ilk 6 ayına göre yüzde 24 artış göstermiş durumda.

Kredilerin dağılımına bakıldığında TL cinsinin 1,07 trilyon liradan yüzde 21 artışla 1,3 trilyon liraya, döviz cinsinin ise kur etkisini de yansıtarak 493 milyar liradan yüzde 22 artışla 615 milyara liraya yükseldiği görülüyor.

Son aylarda 250 milyar TL'lik limite yaklaşılmasının etkisiyle ticari segmentte TL cinsi krediler Kredi Garanti Fonu (KGF) etkisiyle güçlü artış yaşamıştı.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR AZALDI

Takipteki alacaklar 2016 ilk 6 aylık dönemde net 12,78 milyar lira iken 2017'de 13,51 milyar lira. Mayıs'ta bu rakam 13,6 milyar liraydı.

Sektörde, 2016'nın aynı döneminde brüt takipteki alacakların toplam kredilere oranı yüzde 3,30'ken son veride bu oran yüzde 3,09. Mayıs'taki yüzde 3,18 oranına göre de düşüş var.

Bu dönemde iki büyük bankanın 770 milyon TL'lik takipteki alacak satışı da etkili.

AKTİF TOPLAMI 3 TRİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

Aktif toplamı ise 2,97 trilyon lira. 2016'nın Ocak-Mayıs döneminde sektörün 2,47 trilyon lira aktifi bulunuyordu. Artış oranı yüzde 20,2.