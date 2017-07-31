Dış ticaret açığı Haziran'da geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %2,3 artarak 13 milyar 166 milyon dolar, ithalat %1,5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TURİZM GELİRİ ARTTI

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 5 milyar 413 milyon 48 bin dolar oldu.



DIŞ TİCARET AÇIĞI %9,1 AZALDI



Haziran ayında dış ticaret açığı %9,1 azalarak 6 milyar 11 milyon dolara düştü. Beklenti 6 milyar dolardı.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Haziran ayında %66,1 iken, 2017 Haziran ayında %68,7'ye yükseldi.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %2,5 arttı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat %2,5, ithalat %0,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %9,5, ithalat %7,9 arttı.



AVRUPA BİRLİĞİ'NİN İHRACATTAKİ PAYI %47,5 OLDU



Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Haziran ayında %48,5 iken, 2017 Haziran ayında %47,5 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2017 Haziran ayında 6 milyar 249 milyon dolar olarak gerçekleşti.



EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU



Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Haziran ayında 1 milyar 301 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 896 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 886 milyon dolar ile ABD ve 808 milyon dolar ile İngiltere takip etti.



İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI



Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Haziran ayında 1 milyar 924 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 642 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 385 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 64 milyon dolar ile ABD izledi.