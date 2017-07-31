Dolar ne kadar? (31 Temmuz 2017)

TCMB'nin kısa vadeli faizleri sabit tuttuğu geçen haftaki PPK toplantısının metninde büyük bir değişiklik gözlenmemiş ve TCMB'nin sıkı duruşunu korumaya devam edecek olması piyasada olumlu algılanmıştı.

Yurtdışı piyasalara bakıldığında ise dolar, bu sabah euro karşısında iki buçuk yılın en düşük seviyesine yakın seyrederken, ABD'deki siyasi belirsizlik ve Fed'in bu yıl tekrar faizleri artıramayabileceği ihtimallerini kuvvetlendiren zayıf ABD verilerinin yarattığı baskıyı üzerinden atmaya çalışıyor.

ABD ekonomisi Cuma açıklanan verilere göre ikinci çeyrekte beklentilere paralel yüzde 2.6 büyüdü. Ancak ilk çeyrekteki büyüme aşağı yönlü olarak yüzde 1.2'ye revize edildi.

ABD işgücü maliyetleri, yine Cuma günkü verilere göre, ikinci çeyrekte beklentilerin altında artarak enflasyonun düşük kalacağı endişelerini artırdı.

Euro, dolar karşısında Perşembe günü gördüğü Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviye olan 1.1777'nin yakınlarında 1.1732 düzeyinde bulunuyor.

Öte yandan Kuzey Kore'nin Cuma günü geç saatlerde yeni bir füze denemesinde bulunması ise yatırımcılarda huzursuzluk yaratıyor.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, ABD'nin hafta sonunda Kuzey Kore ve Rusya ile olan tansiyonunun artması ve jeopolitik riskin artma eğiliminin dolar açısından bir baskı unsuru olduğunu söyleyerek, "Volatilitenin azalması ile beraber TL de belli bir fiyat bandı içerisinde kaldı. Bu haftaki önemli haber akışı ise ciddi anlamda bu volatilitenin hafta içinde artmasına neden olabilecek. Teknik olarak 3.52 ve 3.50 alt tarafta izlememiz gereken destekler olmaya devam ediyor, 3.54 üzeri ise TL için daha riskli bir bölgeye geçiş demek olacaktır" dedi.

Cuma günü saat 17:30'da 3.5319/3.5325 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 0829'da 3.5308/3.5340 seviyesinde.

Sepet bazında TL aynı saatte 3.8373/3.8410, euro/TL ise 4.1437/4.1480 seviyesinde.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde son işlem yüzde 10.62 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde son işlem yüzde 11.53 oldu.