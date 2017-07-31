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sermayesi 'e geliyor!

Giriş Tarihi: 31.7.2017 15:22 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 15:43
Katar sermayesi İzmir'e geliyor!

lılar 'ye yatırım yapmak için yola çıktı. Onlarca Katar firması yatırım için 'e gelecek

Körfez krizinin ardından rotasını 'ye çeviren lı yatırımcılar Türkiye'deki yatırımlarına yenilerini ekleyecek Körfez'de yaşanan Katar krizi, Türkiye ve katar ilişkilerini daha da kuvvetlendirdi.

KATAR TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLARINA YATIRIM KATACAK

Katar sermayesi Türklerle üretime hazırlanıyor. Körfez'de yaşanan Katar krizi, Türkiye için fırsata dönüştü. İki ülkenin zaten iyi olan siyasi, ticari ve ekonomik ilişkileri bu dönemde zirveye çıktı.

TÜRKİYE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTILAR

Katar'a artarken, Katarlı firmalar yeni yatırımlar için Türkiye'ye doğru yola çıktı.

TARİH BELLİ OLDU!

Katarlı onlarca firma, Türk üreticilerle buluşmak için 3-4 Ağustos'ta 'e gelecek. Katar'dan Türkiye'ye yeni yatırım müjdesini, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı. Katarlılar iki gün boyunca, İzmir'de firma ve tesisleri ziyaret edecek.

Yatırımcılar üretim, depolama, pazarlama ve dağıtım gibi süreçleri yerinde inceleyecek. Ziyarette firmalara, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Jassim el Sani de eşlik edecek.

Türkiye krizin ardından Katar'a 220 uçak, 1 gemi ve 16 TIR ile toplam 18 bin ton ihracat ürünü göndermişti.

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Katar sermayesi İzmir'e geliyor!
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