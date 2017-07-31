TOKİ’den köylüye özel Tarımköy projesi

Hayata geçirilen 5 bin 747 konutluk Tarımköy
projeleriyle köyden göç sorununa alternatif getiren Toplu Konut İdaresi (TOKİ
) tarafından Afyonkarahisar
'ın Sinanpaşa ilçesinde inşa edilecek 100 konutun ihalesi yapıldı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, köyden kente göç sonucu oluşan çarpık kentleşmenin Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi. Kırsalda yaşayan vatandaşlara cazip yaşam alanları sunmak için Tarımköy projelerini uyguladıklarını belirten Turan, "Bugüne kadar Tarımköy uygulaması kapsamında 5 bin 747 konut yaptık. Projelerimiz kapsamında vatandaşlara tarıma elverişli arazi verilirken dağınık durumdaki yerleşim yerleri bir araya toplanıyor ve yerel mimari doku korunarak yenileniyor" diye konuştu. Vatandaşlara sosyal tesisleri ve altyapısıyla hazır, modern bir köyde yaşama imkânı sunduklarına dikkati çeken Turan, "Hem barınma ihtiyacının sağlanması hem de ekonomik anlamda gelişim ile göç sorununa alternatif bir önlem oluyor" ifadelerini kullandı.