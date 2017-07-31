Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Yeni yıldan itibaren 'ta dizel yasak

Giriş Tarihi: 31.7.2017 10:40 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 11:09
Yeni yıldan itibaren Stuttgart'ta dizel yasak

'nın kentinde yıl başından itibaren dizel motorlu araçların trafiğe çıkmasının yasaklanması kararı çıktı

'da İdari mahkeme kentinde dizel motorlu araçların kullanılmasının en kısa zamanda yasaklanmasına hükmetti. Mahkeme, Alman Çevre Koruma Örgütü'nün dizel motorlu araçları yasaklatma talebini haklı buldu.

İŞTE KARARIN NEDENİ

Karara göre 1 Ocak 2018'den itibaren Stuttgart'ta dizel motorlu araçlar trafiğe çıkamayacak. Karar gerekçesinde ın yasaklanmasının sağlığa zararlı nitrik oksit emisyonuna karşı korunma açısından gerekli olduğu belirtildi.

Ayrıca dizel motorların emisyon azaltıcı önlemlerle takviye edilmesinin aynı sonucu vermeyeceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Turkcell’le Başarı Hikayeleri: Vaillant Grup
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni yıldan itibaren Stuttgart'ta dizel yasak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz