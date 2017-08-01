Çetinkaya: Enflasyon görünümünde iyileşmeye kadar sıkı duruş sürecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Ankara'da Enflasyon Raporu 2017-III Bilgilendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiğine işaret ettiğini söyledi.



İç talepte iyileşme gözlenirken, Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisinin sürdüğünü ifade eden Çetinkaya, "Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyet gücünü korumaktadır." dedi.



Çetinkaya, son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmelerin ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen, enflasyonun bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturduğunu iletti.



Çetinkaya, "Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir." diye konuştu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2017 yıl sonu enflasyon beklentisi %8,7'ye yükselirken (Önceki %8,5), 2018 beklentisi %6,4 olarak kaldı.



Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, orta vadede ise enflasyonun yüzde 5 seviyesinde istikrara kavuşmasını beklediklerini kaydetti.

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