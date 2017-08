Himmet paralarını forekste katlamak istediler!

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında kentin ünlü bir tatlıcısının da yer aldığı 1'i tutuklu 7 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar için "silahlı terör örgütüne üye olma", "nitelikli yağma", "silahlı terör örgütü adına faaliyette bulunmak suretiyle terör örgütüne üye olma" suçlarından 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Konya'da yaşayan A.C.A, tatlıcı V.K. ve A.K'nin de aralarında yer aldığı kentteki bazı iş adamlarının paralarını bir ülkenin para birimiyle başka bir ülkenin para birimi arasındaki değişim oranından faydalanılarak, döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamı olarak tanımlanan forekste çalıştırdığı ancak para kaybının yaşanmasından dolayı FETÖ/PDY ve silahla tehdit edilerek kendisine zorla senet imzalatıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, tutuklu V.K. (60) ile tutuksuz A.A. (39), A.K. (60), A.A (50), A.K (44), H.C (48) ve M.Y. (34) hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "nitelikli yağma", "silahlı terör örgütü adına faaliyette bulunmak suretiyle terör örgütüne üye olma" suçlarından 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, foreks piyasalarında değerlendirmesi için müştekiye ilk gönderdikleri paralardan kısa sürede yüksek kâr elde eden şüphelilerin, bir süre sonra yatırdıkları paraların piyasa koşullarında kaybedilmesi üzerine gerçekte bir alacakları olmadığı halde müştekileri cebir, tehdit ve baskı altına alarak hakları olmayan bir parayı tahsil etmeye çalıştıkları belirtildi.

A.K, A.K. ve A.A'nın silah tehdidiyle senet imzalatarak müştekiden para yağmaladıkları, şüpheliler V.K, M.Y. ve A.A'nın da aynı yöntemlerle para yağmalamak istedikleri aktarılan iddianamede, A.K. ve V.K'nin foreks için gönderdikleri paraların FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait "himmet parası" olduğunu söyleyerek müştekiyi ödeme yapmaya zorladıkları ifade edildi.

"FETÖ MENSUBUYUZ" DİYEREK YAĞMA

İddianamede müştekilerin beyanı, para transferlerine ilişkin belgeler ve tüm deliller değerlendirildiğinde halen Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde "FETÖ/PDY'ye üye olma, terör örgütüne finansman sağlama" suçları nedeniyle yargılaması devam eden A.K. ve A.A'nın foreks piyasalarında kazanç elde etmek amacıyla müştekiye para verdikleri aktarıldı.

Müşteki kadın, yaptığı işlemler sonucu paranın kaybedilmesi üzerine A.K'nin akrabası olan şüpheli A.K. tarafından silah tehdidiyle senet imzalattırıldığına yer verilen iddianamede, şüphelilerin iştirak iradesi içinde talep etmeye hakları olmadığını bildikleri parayı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olduklarını da söyleyip tehdit ederek müştekiden yağmaladıkları kaydedildi.

Şüphelilerin FETÖ/PDY bağlantılarına dair yapılan araştırma sonucuna da yer verilen iddianamede, iş adamlarının bazılarının örgütle bağlantılı derneklere üyeliklerinin bulunduğu, terör elebaşısının çağrısıyla kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıkları, şüpheli şirketlerde ortaklıkları bulunduğu belirtildi.

İŞ ADAMININ 1 MİLYON 250 BİN LİRASINI KAYBETTİ

Müşteki A.C.A, iddianamede yer alan ifadesinde, internetten takip ettiği foreks işlemleriyle ilgilenmeye başladığını, 1 ay kadar özel eğitim aldığını anlattı.

İlk etapta Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayıt altında tutulan küçük çaplı foreks işlemleri yapmaya başladığını belirten müşteki, "Adana'da oturduğum son dönemlerde V.K ile tanıştım. O dönem bu görüşme sonrasında eşim de V.K'nin cemaat içerisinde değerli bir büyükleri olduğunu belirtti." iddiasında bulundu.

A.C.A, şüpheliler A.A. ve A.A'nın ortak olarak toplamda 100 bin dolar para vererek kendisinden foreks piyasasında bu parayı değerlendirmesini istediklerini aktararak şöyle devam etti:

"Bu şahıslara anaparalarının üzerine kâr paylarını ekleyerek iade ettim. Konya'ya taşındıktan sonra V.K, foreks piyasalarında değerlendirmek üzere hesabıma 160 bin lira para gönderdi. V.K'nin foreks piyasalarındaki 160 bin lira parası yaklaşık 4 gün içerisinde ortalama 8 bin lira kazandırdı. Bu kârın üzerine yaklaşık 4 gün kadar sonra V.K. hesabıma toplamda 2 milyon 30 bin lira para gönderdi. Süreçte V.K'nin foreks hesaplarında kalan parası olan 1 milyon 250 bin lira, altın hesaplarındaki birkaç dakika içerisinde yaşanan 90 dolarlık hareketlilik nedeniyle işlemi durdurmaya fırsat kalmadan sıfırlandı. Durumu ona bildirdim. V.K, 'ben paramı istiyorum, sizden bir ödeme planı bekliyorum' dedi. Ben durumu anlatmaya çalışsam da anlamak istemedi."

"KAZANDIĞIM PARADAN HİMMET VERECEĞİM"

Daha önceki foreks işlemlerinden kar elde ettiği A.A'nın da kendisi arayarak çalışmak istediğini ileri süren A.C.A, "Foreks piyasasında değerlendirmem için yatırdığı para yaklaşık 3 milyon lira civarındadır. Yatırılan bu paranın A.A'nın anlattıklarından anladığım kadarıyla toparlanarak bir araya getirildiğini düşünüyorum. Sonrasında Avrupa Merkez Bankasının ilk kez parasal genişlemeye gitmesi vesilesiyle kayıp yaşandı." ifadesini kullandı.

Bu olaylar yaşanırken A.K'nin de 200 bin doları foreks işlemlerinde değerlendirmek üzere hesabına gönderdiğini anlatan A.C.A, "Bu parayı da kısa bir süre içerisinde foreks işlemlerinde kaybettim. Durumu haber vermek üzere A.K'yi aradım ve durumu anlattım. O da bana 'ben paramı isterim, kazandığım paradan himmet vereceğim diye bu işe girdim, benim paramı ya da senet ver' dedi." ifadesini kullandı.

"BU PARANIN İÇERİSİNDE HİZMETİN PARASI VARDIR"

A.C.A, eşinin çalıştığı cemaate bağlı okullara gelen kişilerin foreks piyasasında kaybedilen paraların ödenmesi konusunda tehditlerde bulunduğunu, kendilerine de zorla senet imzalatıldığını öne sürerek şöyle devam etti:

"2014 yılı sonlarında V.K, foreks hesaplarında kaybolan parasıyla ilgili olarak Adana'da cemaat adına himmet paralarını toplayan M.Y, beni telefon ve mesajlarla tehdit ederek bu parayı istemeye başladı. Görüşmemizde M.Y. bana hitaben 'bu para himmetin parasıdır, bu paraları nereye sakladığını biliyoruz. Bu parayı sen güzellikle çıkar yoksa biz çıkarmasını biliriz. Bu parayı senden almasını biliriz, mecbur vereceksin' dedi, tehdit ve küfür etti. M.Y 'bu paranın içerisinde hizmetin parası vardır' diyerek bağırıp çağırdı. Bu olaylar, Fetullah Gülen cemaatinin Adana yapısı içerisinde tanıdığım kişiler ile foreks piyasaları üzerinden yapmış olduğum işlemler neticesinde yaşadığımız kayıplardan kaynaklanmaktadır."

EŞİYLE BOŞANMAK ZORUNDA KALDI

A.C.A, yaşanan kayıplar nedeniyle söz konusu kişiler tarafından tehdit edildiklerini, cemaat ve ailesinin baskısıyla eşi F.T'nin 2015'te kendisinden boşandığını iddia etti.

A.C.A'nın boşandığı eşi F.T. de sanıklar tarafından ölüm tehditleri aldıklarını ve kendisine zorla senet imzalatıldığını ileri sürdü.

A.K'nin kendisini arayarak yaşadıkları Konya'dan Adana'ya çağırdığını savunan F.T, "Bana 'ben hizmetin içerisindeyim, gel bakalım, yanımıza gel de bildiklerini anlat, bu kadın ne yapıyor, bu kadın hakkında suç duyurusunda bulun, gel bir ifadeni alalım, sana bir şey yapmayacağız' gibi şeyler söyledi. Ben de bir şey bilmiyorum diyerek telefon görüşmesini sonlandırdım." iddiasında bulundu.