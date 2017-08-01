Turizmde ibre yukarı döndü, doluluk arttı

Terör örgütlerinin hain saldırıları, darbe girişimi ve yurtdışında yürütülen negatif algı operasyonlarına rağmen, turizm
sektöründe de ibre yukarı döndü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre, ikinci çeyrekte, turizm geliri bir önceki yıla oranla yüzde 8.7 artarak 5 milyar 413 milyon 48 dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde 7 milyon 495 bin 35 kişi tatilini Türkiye'de yaparken, bu yıl sayı yaklaşık yüzde 18 artarak 8 milyon 863 bin 391'e ulaştı.
DOLULUK YÜKSELİYOR
STR Global'in Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı 'Haziran 2017 Ülke Performans Raporu'na göre Türkiye genelinde oda doluluk oranları da arttı. Buna göre yılın ilk altı ayında oda dolukları yüzde 50.8'den 53.3'e yükseldi. TÜROB Başkanı Timur Bayındır, doluluk oranlarındaki artışın sevindirici olduğunu belirterek, "Ancak güvenlik ve risk meselesi pazar fiyatlamasında koz haline geldi" dedi.
TALEP ARTIYOR
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye'nin son iki yıldır çok badireli bir dönem atlattığını belirterek, "Biz 2017'nin çıkış yılı olacağına inandık. Beklenen oluyor. Avrupa'ya rağmen Türkiye'ye dönük talep yükseliyor" dedi. Turist
sayısındaki artışın gelire de yansıdığını aktaran Ayık, "Öncelikli hedefimiz kapasiteyi doldurmaktı. Bu başladı. Önümüzdeki yıllarda sayının daha da artacağına inanıyoruz" diye konuştu.