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boru hattı inşaatına boruları indiren şantiye gemisi ’ndan geçti

İHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 1.8.2017 17:03
Türk Akımı boru hattı inşaatına boruları indiren şantiye gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

’dan Türkiye’ye doğalgaz sağlayacak olan boru hattı inşaatında döşenecek olan boruları indiren Malta bayraklı Audacia isimli şantiye gemisi, ’ndan geçti. ’ne açılan gemiye 3 adet römorkör eşlik etti.

'dan Türkiye'ye üzerinden doğalgaz sağlayacak boru hattı inşaatında döşenecek olan boruları taşıyan Malta bayraklı Audacia isimli şantiye gemisi, öğle saatlerinde 'ndan geçti. Geminin geçişine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 1, 2 ve 10 isimli gemiler eşlik etti.

Öte yandan, geminin Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Anapa şehri yakınında Türk Akımı için boruları suya indirmeye başladığı, Karadeniz'in derin sularına gelindiğinde ise boru döşeme işini 'Pioneering Spirit' adlı geminin üstleneceği belirtilmişti.

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Türk Akımı boru hattı inşaatına boruları indiren şantiye gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
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