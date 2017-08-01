Türk Akımı boru hattı inşaatına boruları indiren şantiye gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rusya'dan Türkiye'ye Karadeniz üzerinden doğalgaz sağlayacak Türk Akımı boru hattı inşaatında döşenecek olan boruları taşıyan Malta bayraklı Audacia isimli şantiye gemisi, öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 1, 2 ve 10 isimli gemiler eşlik etti.

Öte yandan, geminin Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Anapa şehri yakınında Türk Akımı için boruları suya indirmeye başladığı, Karadeniz'in derin sularına gelindiğinde ise boru döşeme işini 'Pioneering Spirit' adlı geminin üstleneceği belirtilmişti.