Zeybekci, uluslararası firmaların yöneticileriyle görüşecek

Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilecek toplantıya ilişkin, "Türkiye'de faaliyet gösteren önde gelen uluslararası sermayeli firmaların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek bir istişare toplantısı gerçekleştirecektir" ifadesi yer aldı.

Başbakan Binali Yıldırım geçen hafta Türkiye'de önemli miktarda yatırımları olan ve aralarında Siemens, Bosch ve Mercedes'in de bulunduğu Alman firmaların yöneticileriyle bir araya gelmişti.

KARAR GEÇEN HAFTA ALINMIŞTI

Yıldırım toplantıda, Almanya ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin, Türkiye'de yatırım yapan Alman şirketlerine zarar vermemesi gerektiği belirtirken, Zeybekci ile Alman şirketlerinin CEO'larının katılacağı yeni toplantıların düzenlenmesi kararı almıştı.

Toplantıya katılan üst düzey yöneticiler gelecekte büyük şirketler ile Ekonomi Bakanı'nın da katılacağı toplantılar düzenlenmesi kararı alındığını söylemişti.

Temmuz'da, İstanbul Büyükada'da gözaltına alınan ve altısı tutuklanan aktivistlerden birinin Alman olması, Türkiye Almanya ilişkilerinde gerilime neden olmuş, Alman yetkililer işleme sert tepki göstermiş, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, "Alman şirketlerinin tehditler mevcutken Türkiye'deki yatırımlarını nasıl garanti altına alabileceğimizi bilmiyoruz" açıklamasını yapmıştı.