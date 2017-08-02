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tam gaz devam ediyor

Giriş Tarihi: 2.8.2017 12:30
3. havalimanı tam gaz devam ediyor

İstanbul’da inşaası son hızla devam yeni havalimanında 90 milyon yolcu kapasiteli terminal binasında duty-free 100 bin kişilik alışveriş merkezi 18 bin araç kapasiteli otopark inşaatı yükselmeye başladı.

İstanbul Grand Airport (İGA) CEO'su , "76.5 milyon metrekare alanın 1.4 milyon metrekaresi ilk fazı oluşturuyor. Bugün itibariyle 30 bin çalışana ulaşıldı. Bittiğinde 225 bin çalışan olacak ve 1.5 milyon kişiye dolaylı istihdam edecek. 2025'te 40 milyar dolarlık milli gelirin yüzde 5'i kadar ekonomiye katkı sağlayacak" dedi. CNN Türk Ekonomi Müdürü Ebru Baki'nin sorularını yanıtlayan Yusuf Akçayoğlu, şöyle konuştu: "Buradaki yaşam alanında her şey düşünüldü. 65 kişilik özel ekip 4 öğün yemek çıkartıyor. Pakistan, Nepal, Gürcistan ve Vietnamlı çalışanlara özel mönüler hazırlanıyor. Hava koşulları çalışmalarımızı zaman zaman etkiliyor. Temmuzda sel ve dolu işlerin yavaşlamasına neden oldu. Ancak tüm bunlara rağmen aynı anda pist, kule ve terminal inşaatın da çalışmalar sürüyor. Burada yapılan çalışmalarda çevre faktörüne çok dikkat ediyoruz. Biz kullanılmayan maden alanlarını ıslah ettik ve çevreyi bozmadık. Sürekli denetleniyoruz" dedi.

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3. havalimanı tam gaz devam ediyor
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