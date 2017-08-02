Güneşe akın başladı

Yenilenebilir enerji
kaynakları potansiyelini devreye sokarak, enerjide dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefleyen hükümet, çatılardaki güneş paneli kurulumunu teşvik için de önemli bir düzenlemeye gidiyor. Bu kapsamda lisanssız elektrik güneş santrali projesini kurma noktasındaki bürokrasi ciddi oranda azaltılarak, yaklaşık bir yıl olan izin ve kurulum sürecinin 3 aya indirilmesi hedefleniyor.
Belediye ve dağıtım şirketlerine ödenen proje ve onay bedelleri de yüzde 90 oranında azaltılarak, yaklaşık 15 bin liralık maliyetlerden bin 500 liralara çekilecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK
) 10 kw altı çatı tipi güneş santralleri (GES) kurulumu için bu hafta önemli bir yönetmeliği kurul gündemine alacak. Lisanssız güneş enerjisi üretiminde devrim yaratacak düzenleme ile bürokrasi önemli oranda azaltılacağı gibi başvuru ve proje bedelleri de minimuma indirilecek. Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Kutay Kaleli, kurulun gündemindeki düzenlemeleri değerlendirerek, "Mevcut durumda lisanssız güneş santrali projesini kurmak ciddi zaman alıyor. Bu izinlerin kolaylaştırılması adına birçok çalışma yapıyoruz. Bir yıldan daha fazla süren bir sürecin 3 aya indirilmesi planlanıyor, belki daha da kısa olacak" dedi.
Çatı tipi projeler için hane halkının ciddi paralar harcadığını söyleyen Kaleli, "Yeni düzenleme ile ödenen bedellerin de düşürülmesi hedefleniyor" değerlendirmesinde bulundu.
BİR AYDA YÜZDE 20 ARTIŞ OLDU
Çatı tipi GES projelerinde verilen çağrı mektubu sayısının son bir ayda yaklaşık yüzde 20 arttığını anlatan Kaleli, "Özellikle bu projelerin kurulumunun yetkili ve sertifikalı kişiler tarafından yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.