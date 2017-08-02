İhracatta 6 yılın artış rekoru

Türkiye'nin tarihinin en büyük saldırılarına maruz kaldığı geçen yıl frene basan ihracat
ta, kasım ayında başlayan yükseliş trendi, temmuzda hızlanarak devam etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31.2 artarak 11 milyar 474 milyon dolar oldu. Son 6 yılın en iyi, son 8 yılın ise en iyi ikinci artış performansı yakalandı. TİM, 2017'nin temmuz ayına ilişkin ihracat verilerini Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla Vestel City'de düzenlenen toplantıda açıkladı.
YEDİ AYDA 88.9 MİLYAR DOLAR
İlk yedi ayda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.7 artışla 88 milyar 926 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat da bir önceki yıla göre yüzde 7.5 artışla 150 milyar 22 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos 2011'deki yüzde 31.9'luk artıştan sonra en büyük yükselişin gerçekleştiğini belirten TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
, "Son 6 yılın en iyi, son 8 yılın en iyi ikinci performansını gerçekleştirdik. 15 Temmuz'dan sonra 'Çarklar dönüyor, üretim devam ediyor' demiştik. Büyük bir ülkeyiz, sağlam bir ekonomiyiz" dedi. TİM verilerine göre temmuz ayı ihracatı miktar bazında yüzde 17.7 artarken, ilk yedi ayda yüzde 12.8 artış gösterdi. Büyükekşi, "Temmuzda 8.4 milyon ton ağırlığında ürün ihraç ettik. Böylece bu ay, tüm temmuz ayları içerisinde, miktar bazında en fazla ihracat yapılan ay oldu" diye konuştu.
ALMANYA KRİZİ TİCARETİ ETKİLEMEDİ
Almanya'nın uzun yıllardır ihracatta zirveyi kimseye kaptırmadığının altını çizen Büyükekşi, "Almanya bu ay da yüzde 28.2 artışla yerini sağlamlaştırdı. Son dönemde yaşanan geçici kriz ortamının ticaretimizi etkilememiş olması bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandı. En yüksek ihracat artışı ise yüzde 95.7 ile Rusya'ya gerçekleşti.
Sanayide güçlü büyüme sürüyor
Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayisi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) temmuzda 53.6 değerini alarak sektörde güçlü büyümenin sürdüğünü gösterdi. PMI temmuz ayı değeri Kasım 2013'ten beri ikinci en yüksek, son altı yılın da beşinci en güçlü düzeyinde ölçüldü. İmalat sektöründe üretim, yeni siparişler, satın alma faaliyeti ve istihdam güçlü seyrini korurken, şirketler birikmiş işlerini azalttı. IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, haziranda 54.7 değerini almıştı. Yeni siparişlerdeki büyüme kesintisiz beşinci ayına girerken, şirketler iç siparişlerin ihracat siparişlerinden daha keskin arttığını belirtti.
2020'de 200 milyar dolarlık ihracat
İhracatın kesintisiz bir şekilde 9 aydan bu yana artışında planlanan hedeflerin çok önemli katkısının olduğunu belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Orta vadeli projemiz 153.3 milyar dolardı. Şimdi 157.6 milyar doları aşacağımızı da düşünüyorum. 2020'de 200 milyar doları aşmayı hedefliyoruz" dedi. Zeybekci, 15 Temmuz 2016'da yaşanan işgal girişiminden sonra başlattıkları ihracat seferberliğinin, planlı giderek ve verdikleri desteğin de sonuçlarını alarak bir noktaya geldiklerinin göstergesi olduğunun altını çizdi. İkinci çeyrekte de yüzde 5'in üzerinde büyüme beklediklerini belirten Zeybekci, şunları kaydetti: "Üçüncü çeyrekte, yine ihracatın büyümeye katkı vermeye devam etmesiyle yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz. İnşallah dördüncü çeyrekte de yüzde 5 ve üzerinde bir büyüme ile 2017 yılı, Türkiye'nin ekonomik büyüme, sanayileşme, yeniden başlangıç yılı olacak."
Hedef 40 milyon televizyon
1994'te
Vestel'i satın aldıklarında yüksek rakamlar seviyesinde ihracat yapacaklarına inandıklarını belirten Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu
, "Türkiye'den teknolojinin ihracatına kimse inanmıyordu. Vestel City'den 1995'te 150 milyon dolar olan ihracatımız bugün 2 milyar dolara ulaştı. Buradan dünyadaki 155 ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi. Ar-Ge merkezlerine de önem verdiklerini belirten Zorlu, "8 Ar-Ge merkezinde bin 600 çalışanımız var. Katma değerli ürünler üretirsek, ihracatta daha fazla katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Hedefimiz 2020'de 40 milyon televizyon üretmek. Manisa fabrikamızda bin 100 kişiye daha istihdam sağlamayı düşünüyoruz" dedi.
Engin TUNÇ/MANİSA