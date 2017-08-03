4 şarap firmasına 9 ilde operasyon: 55 gözaltı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şarap firmasının sattığı ürünlerin üzerlerinde bulunan mantar tapayı kapatan folyo kaplamanın uzun ve gevşek tutularak bandrollerin şişeye yapıştırılmadığını, kaplama üzerine yapıştırılan TAPDK bandrollerinin ürünler satıldıktan sonra toplatıldığını ve yeni üretilen şaraplara takılarak pazarlandığını tespit etti. P

olis ekipleri şüphelilerin bandrolleri tekrar tekrar kullanımı sebebiyle devletin 20 milyon 400 bin lira vergi kaybının olduğunu öne sürdü. Polis ekipleri 4 şarap firmasının İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Nevşehir'deki fabrika ve depolarının da arasında bulunduğu 55 adrese bugün eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda toplam 55 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 15 bin satışa hazır şarap, 52 bin 480 tane birçok kez kullanılmış TAPDK bandrollü kapüşonlu dolumu yapılmış şarap şişesi, 12 bin 890 tane TAPDK bandrollü kapüşon, 3 tabanca ve mermileri, 100 kutu cinsel içerikli hap, 992 tane kaçak puro, 698 şişe çeşitli türlerde sahte içki ve 100 litre anason esansı ele geçirildi. Gözaltına alınan 55 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Ekiplerinin fabrika, depo ve işyerlerine yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı. Polis ekipleri bir depoda yaptığı aramalarda satışa hazır şarap şişeleri üzerinde bulunan kapüşonları çıkartarak kontrol etmesi görüntülendi. Kullanılmış şişelerden toplanmış poşetler dolusu TAPDK bandrollü kapüşonları polis ekipleri incelemesi kaydedildi.