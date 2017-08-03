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'tan rüzgar si açıklaması

Giriş Tarihi: 3.8.2017 18:32
Bakan Albayrak'tan rüzgar enerjisi açıklaması

ve Tabii Kaynaklar Bakanı bugün sonuçlanan dev rüzgar enerjisi ihalesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. , "Rüzgar enerjisi teknolojilerinde Türkiye’ye sınıf atlatacak yarışması ülkemize, milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olsun" dedi.

nca, bin megavatlık rüzgar si kapasitesi oluşturulması için açılan ve Türkiye'nin ilk Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları () ihalesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

, dünyada ne kadar bölgesel krizler olursa olsun Türkiye bölgenin ve dünyanın en güvenilir yatırım yapılabilir ülkelerin başında geldiğini bu ihale ile ortaya koymaktan dolayı büyük bir gurur duydum" dedi.

İŞTE BAKAN ALBAYRAK'IN O AÇIKLAMALARI

Rüzgar enerjisi teknolojilerinde Türkiye'ye sınıf atlatacak YEKA yarışması ülkemize, milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olsun.

Türkiye güneşte olduğu gibi rüzgar enerjisi alanında da teknoloji üretim üssü olmak için önemli bir adım attı.

Kazanan konsorsiyum 10 yıl ar-ge ve %65 yerlilik şartı ile birlikte 5 farklı bölgede 1 milyar doların üzerinde yatırım hayata geçirecek.

Rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik maliyetlerinde, 10,3 cent olan alım fiyatı 3,48 cente düşerek bir dünya rekoru gerçekleşti.

2019 yılında yerli üretim rüzgar türbinlerimizi sisteme dahil ederek yerli ve milli enerji hamlemizin en önemli adımını atacağız.

Dünyanın önde gelen şirketlerinin ihaleye yoğun talebi ülkemize ve enerji piyasalarına duyulan güveni ortaya koymuştur.


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Bakan Albayrak'tan rüzgar enerjisi açıklaması
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