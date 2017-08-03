Euro tarihi zirveyi gördü! Dolar ne kadar? (3 Ağustos 2017)

Yurtiçinde bugün saat 1000'da Temmuz ayı enflasyon verisi açıklanacak. TÜFE'de Temmuz'da medyan bazında yüzde 0.15 artış beklenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 9.35 ile bir önceki anketteki yüzde 9.50'ye göre anlamlı bir değişim göstermedi.

Yurtdışında ise saat 1400'te İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, saat 1530'da ABD işsizlik maaş başvuruları, saat 1700'de ise dayanıklı mal siparişler ve ISM hizmetler endeksi açıklanacak.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, küresel dolar hareketinin hem beklenti altında gelen veriden hem de Fed kanadında Bullard ve Mester'dan gelen yakın zamanda faiz artışını desteklemeyen ve sıkılaşmanın kademeli olması gerektiğini ortaya koyan konuşmalardan sonra gerilediğini söyleyerek, "TL ise euroya karşı tarihinin dibini gördü ancak dolara karşı her ne kadar 3.50'nin altına geçemese de TCMB'nin sıkı para politikası sayesinde sağlamlığını koruyor" dedi.

Bugün enflasyon verilerinin izleneceğini söyleyen Erkan, "Enflasyonda geçen aya görülebilecek bir düşüş olumlu etkilemekle beraber sınırlı etki yapabilir. Piyasanın fonlama faizi ile ilgili yapacağı çıkarımlar da önemli olacaktır. TCMB'nin bu faizi yakın vadede gevşetmesini, son Enflasyon Raporu sunumundaki sinyaller eşiğinde beklemeyiz. TL'de 3.54–3.52 bandında konsolidasyon beklemekle beraber; 3.54 üzerinde bir harekette 3.56'nın bariyer olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Euro/TL dün 4.20 seviyesine kadar yükselerek tarihi zirveyi görürken, bu sabah saat 0848'de 4.1900/4.1915 seviyesinde.

Dün saat 1646'da 3.5332/3.5342 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah 3.5365/3.5370, sepet bazında TL ise 3.8635/3.8643 seviyesinde işlem gördü.

Dolar, temel para birimleri karşısında 15 ayın en düşük seviyesinden uzaklaştı ancak Fed'in bu yıl tekrar faiz artırımı yapabileceği şüphelerinden dolayı oynak seyir izliyor.

Doların başlıca altı para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks dün 92.548 ile Mayıs 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra bugün yaklaşık yüzde 0.1 artışla 92.949'da bulunuyor.

Dolar, Washington'u etkileyen siyasi karışıklık ve düşük enflasyon gibi Fed'in para politikasını sıkılaştırmasıyla ilgili belirsizlikleri artıran güçsüz ABD ekonomik verileriyle baskı altında bulunuyor.

Euro, dün iki buçuk yılın en yüksek seviyesi olan 1.19105 doları gördükten sonra bugün yüzde 0.1 düşüşle 1.1845 dolarda bulunuyor.