Finansın ‘Merkez’ine 1.4 milyarlık teklif

Başbakanlık
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ
) öncülüğünde hayata geçirilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde (İFM) kamu ayağının çalışmaları devam ediyor. İFM'nin tam kalbinde yer alacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) binası için başlayan ihale sürecinde son oturum dün gerçekleşti. İkinci oturumda ilkine katılan YDA İnşaat'ın yanı sıra İntaş Taahhüt Yapı teklif verdi. YDA İnşaat 1 milyar 725 milyon lira, İntaş Taahhüt ise 1 milyar 440 milyon lira önerdi. Arsa satış karşılığı idare payı gelirinde ise en yüksek teklif ise 180 milyon TL ile İntaş Taahüt'ten geldi.
İNCELEME YAPILACAK
TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, incelemelerin ardından ihaleyi kazanan ilgili yüklenici ile sözleşme imzalayacaklarını söyledi. Merkez Bankası Hizmet Binası'nın, 15 bin 960 metrekare ve 55 katlı olup, içerisinde ofis, ticaret alanı, otel yer alacağını söyleyen Turan, "SPK ve BDDK binaları ile Merkez Bankası finans merkezimizin kalbi olacak. Yaklaşık 3 milyon metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek İFM Projesi'nin 768 bin metrekarelik bölümü idaremizce inşa edilecek" dedi.
18 KAT MERKEZ'E AİT
İhale
kapsamında ayrıca 4 bin metrekarelik otopark arsası da bulunuyor. 55 katlı planlanan Merkez Bankası hizmet binası, 258 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. Burada alışveriş merkezi, sosyal-kültürel tesis, büro, iş hanı, lokanta, çarşı, çok katlı mağazalar, bankalar, finans kurumları, katlı otopark yer alabilecek. Binanın son 18 katı yani 97 bin 859 metrekarelik kısmı Merkez Bankası'na ait olacak. Otopark alanın da dahil edilmesiyle toplam inşaat alanı 284 bin metrekareye çıkacak. Merkez Bankası'nın yönetim birimleri bu binaya taşınacak.