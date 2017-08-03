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Kurban fiyatları geçen yılın üstünde olmaz

Giriş Tarihi: 3.8.2017
Kurban fiyatları geçen yılın üstünde olmaz
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet , gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, kurbanlık fiyatlarının geçen yılın üzerinde olmayacağını düşündüğünü söyledi. Fakıbaba, Tekirdağ Valiliği ziyaretinde yaptığı açıklamada, Türkiye'ye et ithal etmenin yakışmadığını ve artık başkalarına muhtaç olmamaları gerektiğini belirterek, "İnşallah planlı gittiğimizde 2.5-3 yıl içinde et ithalatını bitireceğiz" dedi. Fakıbaba, "Yemeklerdeki porsiyonların küçültülmesi ve kalan gıdaların dağıtılması"na ilişkin bir söylemi olduğunun hatırlatılması üzerine, israfa karşı olduğunu, israf edenin iflas edeceğini bildirdi. Fakıbaba, restoranlarda porsiyonların çok büyük olduğunu da vurguladı.
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Kurban fiyatları geçen yılın üstünde olmaz
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