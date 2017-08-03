Rüzgar santralı ihalesi yapılıyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için yaptığı Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi başladı. Dünya rüzgar enerjisi piyasasının yaklaşık yüzde 90'ını elinde bulunduran 8 dev ihalede rekabet ediyor

Rüzgar YEKA'sı yarışmasını kazanacak firma, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapmış olacak. Kilovatsaat başı tavan fiyatın 7 dolar/centten başlayacağı ihaleyi kazanan konsorsiyum, yüzde 65 yerlilik oranını şart olmak üzere 100 milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgar türbin fabrikası kuracak. Fabrikada her biri en az 2,3 megavat gücünde olmak üzere 300 ila 450 yerli rüzgar türbini üretilecek.

Konsorsiyum, kanat, Jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünde toplam 5 alanda 10 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yapacak. Ar-Ge çalışmaları için her yıl 5 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, yüzde 80'i yerli mühendislerden oluşan 50 teknik personel ile Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek. Fabrikanın kurulum süresi, sözleşme imzalama tarihinden itibaren 21 ay, projenin lisans süresi 30 yıl olacak.

İHALEDE YARIŞACAK 8 KONSORSUYUM ŞÖYLE:



Vestas (Danimarka) - Enerjisa

Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon

Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji

Nordex (Almanya) - İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji

Senvion Rüzgar (Almanya) - IC İçtaş Enerji

Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik

GE (Amerika) - Fina Enerji

MingYang (Çin) - İlk İnşaat

PROJENİN UYGULANACAĞI 5 BÖLGE İSE ŞÖYLE;



Kayseri - Niğde

Sivas

Edirne - Kırklareli - Tekirdağ

Ankara - Çankırı - Kırıkkale

Bilecik - Kütahya - Eskişehir

İLK DEFA TEKNOLOJİ ÜRETİMİ

YEKA'larda kurulacak olan yerli rüzgar türbinlerinin üretileceği fabrika, tek vardiyada en az 150 adet/yıl veya 400 MW/yıl rüzgar türbini üretim kapasitesine sahip olacak. Yerli RES'lerin işletmeye girmesiyle birlikte her yıl asgari 3 milyar kWh elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1.1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgardan karşılanıyor olacak.

Güneşte 1000 MW ile dünyanın en büyük fotovoltaik güneş enerjisi üretim alanı projesini hayata geçiren Türkiye, rüzgarda da 1000 MW ile dünyada bu alandaki en büyük projelerden birisine imza atmış olacak. Fabrika ile RES'lerin kurulumu ve işletilmesi, AR-GE faaliyetleri dikkate alındığında, rüzgar YEKA'sı yaklaşık 3750 kişilik bir istihdam sağlayacak. Yarışmayı kazanacak firma 5 bölgeden her birinde en az 50 MW'lık bir rüzgar gücü kurmak şartı ile toplamda 1000 MW'lık bir kurulu gücü hizmete alacak.