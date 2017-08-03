Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Rüzgâr Türkiye’ye esecek

Giriş Tarihi: 3.8.2017
Rüzgâr Türkiye’ye esecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, "Türkiye'yi yenilenebilir teknolojilerinin üretim üssü haline getireceğiz" diyerek açıkladığı yol haritasında güneşten sonra sıra rüzgâra geldi. (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) stratejisinin ikinci projesi için teklifler bugün alınacak. Dünyanın en büyük rüzgâr türbini üreticileri bin mW'lık rüzgâr tesisi yarışması için teklif verecek. YEKA yarışması ile ilk defa teknoloji alanında da yerli üretim sağlanacak. Bunun için hazırlanan yarışmanın şartnamesine göre yarışmayı kazanan firma, 100 milyon dolar üzerinde yatırım ile fabrika kuracak.

8 ŞİRKET YARIŞACAK
İhalede dünya rüzgâr enerjisi pazarının yüzde 90'a yakınını elinde bulunduran 8 dev şirket yerli ortaklarla konsorsiyumlar kurarak yarışacak. Teklif veren konsorsiyumlar, Vestas (Danimarka)- Enerjisa, (GE- Amerika)-Fina Enerji, Goldwind (Çin)-Akfen Holding-Beyçelik, Siemens (Almanya)-Türkerler- Kalyon, Enercon (Almanya)- Polat Enerji-Limak Enerji, Nordex (Almanya)-İklim Elektrik Yatırım-MKS Marmara-Zorlu Enerji, MingYang (Çin) -İlk İnşaat, Senvion Rüzgâr Enerjisi Çözümleri (Almanya)- Enerji olarak sıralandı.
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Turkcell’le Başarı Hikayeleri: Samsung
ARKADAŞINA GÖNDER
Rüzgâr Türkiye’ye esecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz