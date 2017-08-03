Rüzgâr Türkiye’ye esecek

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, "Türkiye'yi yenilenebilir enerji
teknolojilerinin üretim üssü haline getireceğiz" diyerek açıkladığı yol haritasında güneşten sonra sıra rüzgâra geldi. YEKA
(Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) stratejisinin ikinci projesi için teklifler bugün alınacak. Dünyanın en büyük rüzgâr türbini üreticileri bin mW'lık rüzgâr tesisi yarışması için teklif verecek. YEKA yarışması ile ilk defa teknoloji alanında da yerli üretim sağlanacak. Bunun için hazırlanan yarışmanın şartnamesine göre yarışmayı kazanan firma, 100 milyon dolar üzerinde yatırım ile fabrika kuracak.
8 ŞİRKET YARIŞACAK
İhalede dünya rüzgâr enerjisi pazarının yüzde 90'a yakınını elinde bulunduran 8 dev şirket yerli ortaklarla konsorsiyumlar kurarak yarışacak. Teklif veren konsorsiyumlar, Vestas (Danimarka)- Enerjisa, General Electric
(GE- Amerika)-Fina Enerji, Goldwind (Çin)-Akfen Holding-Beyçelik, Siemens (Almanya)-Türkerler- Kalyon, Enercon (Almanya)- Polat Enerji-Limak Enerji, Nordex (Almanya)-İklim Elektrik Yatırım-MKS Marmara-Zorlu Enerji, MingYang (Çin) -İlk İnşaat, Senvion Rüzgâr Enerjisi Çözümleri (Almanya)-IC İçtaş
Enerji olarak sıralandı.