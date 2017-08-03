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Şimşek'ten flaş trafik sı mesajı!

Giriş Tarihi: 3.8.2017 12:08 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 12:44
Şimşek'ten flaş trafik sigortası mesajı!

Başbakan Yardımcısı trafik sına ilişkin önemli mesajlar verdi. Şimşek, "Tavan fiyat uygulamalarını doğru bulmuyorum, bu sistemin rekabet yoluyla çalışmasını tercih ederim" dedi.

Şimşek trafik sı ile ilgili de "Ben rekabet yoluyla bu sistemin çalışmasını tercih ederim. Yani bu tavan fiyat uygulamalarını ben doğru bulmuyorum, mecbur bıraktılar bizi" dedi ve şöyle devam etti;

TERCİHİM REKABET YOLU

Şunu söyleyeyim, tekrar edeyim. Ben rekabet yoluyla bu sistemin çalışmasını tercih ederim. Yani bu tavan fiyat uygulamalarını ben doğru bulmuyorum, mecbur bıraktılar bizi.

Ben isterim ki üç boyutlu bakalım bu olaya. Bizim yaptığımız sistem dikkate alınsın. İki, sistem normal işlesin, o patikada bir fiyatlama.

MALİYE BAKANIMIZ İLE KONUŞACAĞIM

Ona ilaveten yükleri ağır, ödenen her 100 liralık primin neredeyse 30-31 lirası vergi SGK kesintilerine gidiyor. Ben de çalışıyorum şu anda, Maliye bakanımızla konuşacağız.

Üçüncü olarak, teknoloji hızla gelişiyor. Şimdi zamanla ları da ciddi şekilde azalacak yapısal olarak. Ama bu zorunlu trafik sigortası.

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Şimşek'ten flaş trafik sigortası mesajı!
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