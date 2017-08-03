Şimşek'ten flaş trafik sigortası mesajı!

Şimşek trafik sigortası ile ilgili de "Ben rekabet yoluyla bu sistemin çalışmasını tercih ederim. Yani bu tavan fiyat uygulamalarını ben doğru bulmuyorum, mecbur bıraktılar bizi" dedi ve şöyle devam etti;

TERCİHİM REKABET YOLU

Şunu söyleyeyim, tekrar edeyim. Ben rekabet yoluyla bu sistemin çalışmasını tercih ederim. Yani bu tavan fiyat uygulamalarını ben doğru bulmuyorum, mecbur bıraktılar bizi.

Ben isterim ki üç boyutlu bakalım bu olaya. Bizim yaptığımız sistem dikkate alınsın. İki, sistem normal işlesin, o patikada bir fiyatlama.

MALİYE BAKANIMIZ İLE KONUŞACAĞIM

Ona ilaveten yükleri ağır, ödenen her 100 liralık primin neredeyse 30-31 lirası vergi SGK kesintilerine gidiyor. Ben de çalışıyorum şu anda, Maliye bakanımızla konuşacağız.

Üçüncü olarak, teknoloji hızla gelişiyor. Şimdi zamanla trafik kazaları da ciddi şekilde azalacak yapısal olarak. Ama bu zorunlu trafik sigortası.