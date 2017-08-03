Son Dakika: Rüzgar santralı ihalesinin kazananı belli oldu!

Enerji Bakanlığı'nın, Türkiye'de kurulu rüzgar enerjisi üretim kapasitesini yüzde 17 artıracak olan ve yatırım tutarı 1 milyar dolar olarak hesaplanan 1,000 megawatt (MW) gücünde rüzgar santrali kurulum ve türbin üretimi projesinin ihalesi sonuçlandı

KALYON ORTAKLIĞI EN DÜŞÜK TEKLİFİ VERDİ

Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini en düşük teklif veren 3.48 dolar sent/KWH ile Siemens Türkerler Kalyon OGG kazandı.



Rüzgar santralı ihalesinin kazananı belli oldu!

ÖNCE 3 KONSORSİYUM ELENDİ

İhalede, ilk olarak en düşük teklifi veren 5 teklif sahibini belirlemek amacıyla mali teklif zarfları açıldı. GE - Fina Holding'in mali zarfındaki teklif kilovatsaat başına 5,48 dolar/cent, Siemens - Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumunun zarf teklifi kilovatsaat başına 4,19 dolar/cent olurken, Nordex - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji'nin teklifi kilovatsaat başı 5,20 dolar/cent oldu.

Enercon - Dafne Enerji (Polat Enerji) - Limak Enerji'nin mali zarf teklifi kilovatsaat başına 5,72 dolar/cent, Goldwind - Akfen Holding - Beyçelik konsorsiyumunun teklifi kilovatsaat başına 5,98 dolar/cent oldu.

Vestas - Enerjisa'nın mali zarfındaki teklif kilovatsaat başına 6,33 dolar/cent teklifi çıkarken, MingYang - İlk İnşaat'ın kilovatsaat başına 5,49 dolar/cent ve Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri - IC İçtaş Enerji'nin kilovatsaat başı teklifi ise 5,27 dolar/cent oldu.

Mali zarflardan çıkan tekliflerin en düşükten yükseğe göre sıralandıktan sonra, en yüksel teklif sahibi Vestas - Enerjisa, Goldwind - Akfen Holding - Beyçelik ve Enercon - Dafne Enerji (Polat Enerji) - Limak Enerji konsorsiyumları ihaleden elendi.

AÇIK EKSİLTME 5 KONSORSİYUM İLE BAŞLADI

Böylece, ihalede en düşük teklif veren 5 konsorsiyum ile açık eksiltmeye geçildi ve açık eksiltme aralığı 0,01 dolar/cent olarak belirlendi.

Açık eksiltmenin ilk turunda MingYang - İlk İnşaat konsorsiyumu kilovatsaat başına 4,18 dolar/cent teklif vermesinin ardından, GE- Fina Holding ve Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri - IC İçtaş Enerji konsorsiyumları ihaleden çekildi.

Nordex - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji kilovatsaat başına 4,17 dolar/cent teklif verirken, Siemens - Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumunun kilovatsaat başı teklifi 4,16 dolar/cent oldu.

Açık eksiltmenin ikinci turunda, MingYang - İlk İnşaat konsorsiyumu kilovatsaat başına 4,15 dolar/cent, Nordex - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji 4,14 dolar/cent ve Siemens - Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumu ise kilovatsaat başına 4,13 dolar/cent teklif verdi.

ÜÇÜNCÜ TURDA İKİ KONSORSİYUM KALDI

Açık eksiltmenin üçüncü turunda, MingYang - İlk İnşaat kilovatsaat başına 4,12 kilovatsaat teklif vermesinin ardından, Nordex - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji ihaleden çekilme kararı aldı.

Açık eksiltmenin üçüncü turunda Siemens - Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumu 4,10 dolar/cent teklif verdi.

MİNGYANG- MİNGYANG- İLK İNŞAAT 11 KEZ MOLA ALDI

İki konsorsiyum arasındaki ilk tur olan açık eksiltmenin dördüncü turunda, MingYang - İlk İnşaat konsorsiyumu kilovatsaat başına 4,09 dolar/cent ile başlarken, Siemens - Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumunun kilovatsaat başı teklifi 4,07 dolar/cent oldu.

Bu turdan sonra açık eksiltme 30. tura kadar devam etti. Çinli Mingyang ve İlk İnşaat'ın oluşturduğu konsorsiyum ihale boyunca 11 kez mola alırken, Siemens-Türkerler-Kalyon Enerji konsorsiyumu hiç mola kullanmadı.

Açık eksiltmenin 29. turunda Siemens - Türkerler - Kalyon Enerji konsorsiyumunun kilovatsaat başına 3,49 dolar/cent teklif vermesinin ardından, Mingyang - İlk İnşaat konsorsiyumu 30. turda mola aldı ve molanın ardından ihaleden çekildiğini açıkladı.

KİMLER TEKLİF VERMİŞTİ?

Vestas (Danimarka) - Enerjisa

Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon

Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji

Nordex (Almanya) - İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji

Senvion Rüzgar (Almanya) - IC İçtaş Enerji

Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik

GE (Amerika) - Fina Enerji

MingYang (Çin) - İlk İnşaat

PROJENİN UYGULANACAĞI 5 BÖLGE İSE ŞÖYLE;



Kayseri - Niğde

Sivas

Edirne - Kırklareli - Tekirdağ

Ankara - Çankırı - Kırıkkale

Bilecik - Kütahya - Eskişehir

İLK DEFA TEKNOLOJİ ÜRETİMİ

YEKA'larda kurulacak olan yerli rüzgar türbinlerinin üretileceği fabrika, tek vardiyada en az 150 adet/yıl veya 400 MW/yıl rüzgar türbini üretim kapasitesine sahip olacak. Yerli RES'lerin işletmeye girmesiyle birlikte her yıl asgari 3 milyar kWh elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1.1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgardan karşılanıyor olacak.

Güneşte 1000 MW ile dünyanın en büyük fotovoltaik güneş enerjisi üretim alanı projesini hayata geçiren Türkiye, rüzgarda da 1000 MW ile dünyada bu alandaki en büyük projelerden birisine imza atmış olacak. Fabrika ile RES'lerin kurulumu ve işletilmesi, AR-GE faaliyetleri dikkate alındığında, rüzgar YEKA'sı yaklaşık 3750 kişilik bir istihdam sağlayacak. Yarışmayı kazanacak firma 5 bölgeden her birinde en az 50 MW'lık bir rüzgar gücü kurmak şartı ile toplamda 1000 MW'lık bir kurulu gücü hizmete alacak.

300 İLA 450 YERLİ RÜZGAR TÜRBİNİ ÜRETİLECEK

Rüzgar YEKA'sı yarışmasını kazanacak firma, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapmış olacak. Kilovatsaat başı tavan fiyatın 7 dolar/centten başlayacağı ihaleyi kazanan konsorsiyum, yüzde 65 yerlilik oranını şart olmak üzere 100 milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgar türbin fabrikası kuracak. Fabrikada her biri en az 2,3 megavat gücünde olmak üzere 300 ila 450 yerli rüzgar türbini üretilecek.

30 YIL OLACAK

Konsorsiyum, kanat, Jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünde toplam 5 alanda 10 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yapacak. Ar-Ge çalışmaları için her yıl 5 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, yüzde 80'i yerli mühendislerden oluşan 50 teknik personel ile Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek. Fabrikanın kurulum süresi, sözleşme imzalama tarihinden itibaren 21 ay, projenin lisans süresi 30 yıl olacak.

KİMLER TEKLİF VERMİŞTİ?

Vestas (Danimarka) - Enerjisa

Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon

Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji

Nordex (Almanya) - İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji

Senvion Rüzgar (Almanya) - IC İçtaş Enerji

Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik

GE (Amerika) - Fina Enerji

MingYang (Çin) - İlk İnşaat

PROJENİN UYGULANACAĞI 5 BÖLGE İSE ŞÖYLE;



Kayseri - Niğde

Sivas

Edirne - Kırklareli - Tekirdağ

Ankara - Çankırı - Kırıkkale

Bilecik - Kütahya - Eskişehir

İLK DEFA TEKNOLOJİ ÜRETİMİ

YEKA'larda kurulacak olan yerli rüzgar türbinlerinin üretileceği fabrika, tek vardiyada en az 150 adet/yıl veya 400 MW/yıl rüzgar türbini üretim kapasitesine sahip olacak. Yerli RES'lerin işletmeye girmesiyle birlikte her yıl asgari 3 milyar kWh elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1.1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgardan karşılanıyor olacak.

Güneşte 1000 MW ile dünyanın en büyük fotovoltaik güneş enerjisi üretim alanı projesini hayata geçiren Türkiye, rüzgarda da 1000 MW ile dünyada bu alandaki en büyük projelerden birisine imza atmış olacak. Fabrika ile RES'lerin kurulumu ve işletilmesi, AR-GE faaliyetleri dikkate alındığında, rüzgar YEKA'sı yaklaşık 3750 kişilik bir istihdam sağlayacak. Yarışmayı kazanacak firma 5 bölgeden her birinde en az 50 MW'lık bir rüzgar gücü kurmak şartı ile toplamda 1000 MW'lık bir kurulu gücü hizmete alacak.

300 İLA 450 YERLİ RÜZGAR TÜRBİNİ ÜRETİLECEK

Rüzgar YEKA'sı yarışmasını kazanacak firma, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapmış olacak. Kilovatsaat başı tavan fiyatın 7 dolar/centten başlayacağı ihaleyi kazanan konsorsiyum, yüzde 65 yerlilik oranını şart olmak üzere 100 milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgar türbin fabrikası kuracak. Fabrikada her biri en az 2,3 megavat gücünde olmak üzere 300 ila 450 yerli rüzgar türbini üretilecek.

30 YIL OLACAK

Konsorsiyum, kanat, Jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünde toplam 5 alanda 10 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yapacak. Ar-Ge çalışmaları için her yıl 5 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, yüzde 80'i yerli mühendislerden oluşan 50 teknik personel ile Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek. Fabrikanın kurulum süresi, sözleşme imzalama tarihinden itibaren 21 ay, projenin lisans süresi 30 yıl olacak.